PROPAO I DRUGI POKUŠAJ DIZANJA OPTUŽNICE: ‘Nemate dovoljno dokaza protiv bivših šefova HPB-a’

Ni iz drugog pokušaja tužiteljstvo nije na Županijskom sudu u Zagrebu osiguralo potvrđivanje druge optužnice protiv Josipa Protege i Ivana Sladonje, dvojice bivših čelnika Hrvatske poštanske banke kojima se sudi u milijunskoj aferi Bankomat, jer mu je danas ponovno vraćena optužnica što ih tereti za zlouporabe povezane s financiranjem istarskog dnevnika Glasa Istre.

Sumnja se da je Glas Istre uz njihovu pomoć pribavio imovinsku korist od pet milijuna kuna, dok je HPB oštećen za oko 16 milijuna kuna.

Sud ne prihvaća dokaze

Danas je na Županijskom sudu u Zagrebu održana sjednica optužnog vijeća koje je po drugi put, od siječnja ove godine, razmatralo optužnicu protiv Protege i Sladonje.

ODOBRAVANJE ŠTETNIH KREDITA: Optuženi bivši čelnici HPB-a



Prema optužnici što će ju tužiteljstvo morati dodatno doraditi i predočiti sudu dokaze za ono što tvrdi, Protega i Sladonja su na temelju uputa Đanija Bažona, koji je u međuvremenu preminuo, 2. travnja 2008. odobrili kredit od 11 milijuna kuna Elektronskom medijskom centru iz Zagreba.

Prerizičan kredit

No to su učinili mimo uobičajenih uvjeta banke, te donijeli odluku suprotno ocjeni Sektora upravljanja rizicima da je riječ o rizičnom plasmanu. Naime, ta tvrtka u trenutku traženja kredita nije imala poslovnih aktivnosti. Osim toga nisu bili dostavili ni plan otplate kredita, a nije bilo ni elemenata osiguranja vraćanja kredita. Na kraju kredit nije ni otplaćen. Banci je plaćena tek rata od 1,2 milijuna. Uz to, jamac mu je bio Glas Istre koji je u stečaju i blokadi od veljače 2010.

Još jedan sporan kredit

Protegu i Sladonju tereti se i da su Glasu Istre na Bažonovo traženje 6. svibnja 2009. odobrili kratkoročni revolving kredit od pet milijuna kuna, s rokom povrata do 31. ožujka 2010. Ni taj kredit nije vraćen.

Sud je nakon sjednice optužnog vijeća zaključio kako tužiteljstvo nije s dovoljno dokaza argumentiralo ono što se Protegi i Sladonji stavlja na teret, zbog čega je optužnica vraćena na doradu.

