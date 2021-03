STUDENT ZAVRŠIO KRVAVOG NOSA NA JARUNU: ‘Dobio sam šaku u glavu zbog naglaska, napadači su me pitali odakle sam…’

‘Nakon što me jedan pitao odakle sam, na što sam odgovorio iz Splita, dobio sam šaku u glavu’

Student fizike na zagrebačkom Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Tomo Danielov, prije desetak dana doživio je fizički napad. Kaže da je postao žrtva napada zbog svog naglaska dok je bio na Jarunu, a incident je opisao u Facebook grupa zagrebačkog studentskog doma Stjepan Radić.

Svojom objavom htio je upozoriti druge studente, a za portal MojFaks detaljnije je ispričao što se događalo kobne noći.

“Stajao sam na plaži na Jarunu s prijateljima i skupina od 5,6 momaka me dozvala. Mislio sam da žele pričati sa mnom i uputio sam se prema njima. Nakon što me jedan pitao odakle sam, na što sam odgovorio iz Splita, dobio sam šaku u glavu. Tad me prijatelj dozvao s plaže i iduće čega se sjećam je kako sjedim s krvavim nosom na plaži”, počeo je svoju priču student za MojFaks.

Nikada prije to nije doživio

Poslije sukoba, Tomini prijatelji su krenuli u potragu za maramicama ne bi li zaustavili krvarenje. Kada su ga napokon uspjeli zaustaviti, krenuli su prema studentskom domu. Student govori da to te ružne večeri tako što nije doživio.

“Nije mi se događalo prije i iznenadilo me jer sam do tad upoznavao samo prijateljski raspoložene ljude iz svih dijelova Hrvatske pa i Europe”, govori mladi Splićanin.

Student je ispričao da policiju nisu zvali jer se točno ne sjeća kako njegovi napadači izgledaju. No, student kaže da se inače osjeća sigurno u metropoli i misli da se takve nemile situacije mogu dogoditi bilo gdje.

“Naravno zabava koju često prati alkohol je ipak veće žarište takvih događaja”, dodaje student.

‘I u Splitu i u Zagrebu ima ljudi sa zastarjelim mentalitetom’

Odgovarajući na pitanje smatra li da bi i Splićani, samo u obratnoj situaciji, koristili silu, mladić odgovara da bi.

“Mislim da i u Zagrebu i u Splitu ima ljudi sa zastarjelim mentalitetom i nagonom za nasilnim ponašanjem. Mislim da bi neki Splićani isto postupili, ali čini mi se da su u manjini, kao i ovi Zagrepčani koji su ovako postupili. Cilj mi je u mom društvu imati ljude koji ne sude nikome po stvarima kao što je naglasak, izgled itd. Nisam ni u Splitu imao iskustva niti čuo priče o tome da je netko nasilan prema Zagrepčanima, osim naravno onih što završe na vijestima”, zaključio je student iz Splita za portal MojFaks.