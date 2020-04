STUDENT SE SLUČAJNO ZATEKAO USRED POTJERE NA ZAGREBAČKOJ BRANIMIROVOJ: ‘Policajac mi je vikao: Ulovi ga, ulovi ga! Skočio sam na njega…’

Mladić je hodao Branimirovom cestom kada je uočio policajce kako ganjaju muškarca koji mu se trčeći približavao. Policajci su mu viknuli da zaustavi bjegunca

Student Andrej L. iz zagrebačke Dubrave u utorak poslijepodne slučajno se zatekao usred prave policijske potjere na Branimirovoj cesti u Zagrebu.

Kako piše Večernji list, policija je jučer kratko priopćila da je oko 19 sati dobila dojavu o čovjeku na Branimirovoj koji ima oštar predmet. Potom su neki mediji objavili snimku na kojoj se nepoznati muškarac svađa s drugim te poteže nož. Uto je došla policija pa je ovaj bacio nož i dao se u bijeg.

‘Skočio sam na njega i pali smo na travu’

Tada je na scenu slučajno stupio i spomenuti student Andrej.

“Policajac je vikao “ulovi ga, ulovi ga” kada se u tom trenutku taj lik već našao ispred mene. Poskliznuo se, a ja sam tada skočio na njega i pali smo na travu”, ispričao je za Večernji list napominjući kako je ondje slučajno prolazio kada mu se obratila policija loveći mlađeg muškarca koji je napadao djecu.

“Ja sam trčao po Branimirovoj i vraćao sam se prema tom Intersparu. U daljini vidim kako dva lika trče za nekim preko ceste. Oni su trčali od pruge prema Intersparu. Vidio sam da su se natjeravali po livadi i približavali meni. Kada je on krenuo bježati natrag prema pruzi, policajac se derao “ulovi ga, ulovi ga”. On se u tom trenutku već našao ispred mene i taman se u tom trenutku poskliznuo. Ja sam tada skočio na njega i pali smo na travu kod grma. On se opet ustao, ja sam ga zgrabio za nogu i opet sam skočio na njega. Tada su dotrčali policajac i jedan čovjek”, ispričao je student.

Lani uhvatio kradljivca parfema

U svoj toj strci, kaže, nije se snašao pa je isprva odgurivao od sebe policajca i muškarca koji su mu prišli.

“Govorio sam im “čekaj, čekaj što je bilo”. Mogao je biti nevin i da ga lupaju bez veze pa sam ga instinktivno htio zaštititi. Policajac je onda rekao “makni se” pa sam ustao. Čovjek je došao do mene i pitao jesam li dobro jer sam imao razderano koljeno i lakat. Nakon minutu dvije je dotrčao i drugi policajac, a onda je stiglo ubrzo i policijsko vozilo”, ispričao je požrtvovni student Andrej.

Zanimljivo je da mu to nije bila prva takva akcija. Prije godinu dana ulovio je jednog kradljivca parfema.