STRUČNJACI O UŽASU U OSIJEKU: ‘Iživljavao se u moćnom, a nesigurnom autu’; ‘Strašno, pa vozio je više od 140 km/h u centru Osijeka!’

Vozilom je upravljao 20-godišnji mladić koji je poginuo, a teško ozlijeđena 21-godišnjakinja zaprimljena je u bolnicu s teškim ozljedama mozga, prsišta, trbuha, kostiju

U prometnoj nesreći koja se u subotu ujutro dogodila u Osijeku, uz tri poginule mlade osobe, teško je ozlijeđena i 21-godišnja djevojka, koja je prevezena u osječki Klinički bolnički centar, a njezino je stanje trenutno stabilno, izvijestili su u subotu iz osječko-baranjske policije i KBC-a Osijek. U prometnoj nesreći smrtno su stradali 20-godišnjak i 24-godišnjak te 25-godišnjakinja, dok je 21-godišnjakinja s teškim tjelesnim ozljedama prevezena u osječki KBC. Očevidom je utvrđeno da se nesreća dogodila kada je osobni automobil, zbog neprilagođene brzine, u Ulici Cara Hadrijana sletio s kolnika u park gdje je vozilo udarilo u drvo te se zaustavilo. Vozilom je upravljao 20-godišnji mladić koji je poginuo, a teško ozlijeđena 21-godišnjakinja zaprimljena je u bolnicu s teškim ozljedama mozga, prsišta, trbuha, kostiju.

Stravičnu nesreću komentirali su i prometni stručnjaci.

Marušić: Sumanuta jurnjava

Evo što poručuje Željko Marušić na autoportalu:

‘Četvrtog siječnja 1960. u automobilskoj nesreći poginuo je francuski književnik, filozof i nobelovac Albert Camus. Zanimljivo, smrtno je stradao prije točno 60 godina, praktički po jednakom prometno-tehničkom obrascu, kako su jutros u Osijeku, sumanuto jureći prometno tehnički kvalitetno izvedenom i signaliziranom Ulicom Cara Hadrijana poginula dva mladića i djevojka, a jedna se djevojka bori za život. Camus je bio suvozač u sportskom Facel Vega, s moćnim motorom uzdužno sprijeda, sportskih performansi, ali pogibeljno opasan u graničnim uvjetima, pogotovo na skliskoj cesti, koji se nakon slijetanja zabio u stablo. Nesretna slavonska mladež se jutros oko 4:30 zatekla u BMW-u Serije 5 četvrte generacije (E39; 1995. – 2003.), starom luksuzno-sportskom automobilu sličnih tehničkih karakteristika.

20-godišnji vozač bez vozačke dozvole (!) i već evidentiran zbog izazivanja prometna nesreća (!), drastično kršeći Zakona o sigurnosti u prometu, po čl. 51. st. 1 (nije prilagodio brzinu uvjetima na prometnici) i čl. 53. (prebrzo vozio u naselju), a eventualno konzumiranje alkohola i drugih zabranjenih supstanci te korištenje mobitela utvrdit će istraga, doveo je autobal u stanje potpunog gubitka kontrole i dinamičke stabilnosti. Nakon izlijetanja s prometnice automobil se polubočno zabio u stablo.

‘Iživljavanje mladog vozača u moćnom, a nesigurnom automobilu’

U oba je slučaja riječ o moćnom automobilu s motorom uzdužno sprijeda i pogonom straga, u graničnim uvjetima sklonom preupravljivosti (oversteer) i ‘smrtonosnoj pirueti’ s izlijetanjem. Zanimljivo, prometno-tehnički i sličnim automobilom, 7. travnja 2019., izazvana je tragedija u tunelu Sv. Ilija. Tada se 24-godišnjak, također BMW-om Serije 5, ali prethodne generacije (E34, popularno zvane ‘Kamatar’), sjurio skliskom cestom od južnog portala tunela i blagom lijevom zavoju ušao u ‘smrtonosnu piruetu’.

Ova užasna prometna tragedija, koja se dogodila po dobro poznatom scenariju, u najopasnijem vremensko-prometnom okviru (rani subotnji sati, na ruti povratka s noćnog provoda mladeži), iživljavanjem mladog vozača, u moćnom, a nesigurnom, dakle jeftinom i dostupnom automobilu, kakve država fiskalno neshvatljivo potiče (!) pokazuje zbog čega smo po sigurnosti cestovnog prometa među najlošijim zemljama Europske unije.

Ukazuje na nužnost mjera o kojima smo pisali te bi mogla i trebala poslužiti kao obrazac za novu prometnu strategiju. Stoput smo naglašavali kako je neshvatljivo i nacionalno štetno da imamo enormna davanja za nove sigurne automobile, u ukupnom iznosu i do 100 posto tvorničke cijene (od troškova prijevoza i prodajne marže država već ubire poreze, a na to se ‘nadograđuju’ PDV pa PPMV i na kraju potpuno nelogični posebni godišnji porez na vozila stara do 10 godina), a da se za ekstremno opasna, pogibeljna vozila plaćaju minimalni porezi i davanja! Pa tko je tu lud?!

Konkretni BMW Serije 5, proizvodne serije E39, s oko 20 godina ‘na leđima’ i oko 200 konja (i više) ‘pod haubom’, na tržištu je dostupan od 20.000 do 30.000 kn. Može ga, dakle, kupiti praktički svatko i onda ‘po gasu’, kako bi ispao ‘veliki frajer’. Zbog izvrsne bavarske kvalitete ta serija desetljećima ne gube snagu, ali opasno kompromitira dinamičku stabilnost, pogotovo ako nema odgovarajuće i kvalitetne gume (na tome se često ‘štedi’ ili nema novca). To je, uz krajnje neodgovornu vožnju i drastično kršenje prometnih propisa, bio ‘okidač’ i za jutrošnju tragičnu nesreću u Osijeku.

Hitno uvesti ove posebne mjere

Stoga pored navedenog trebalo bi hitno uvesti još ove posebne mjere:

1. Vozača koji se zatekne u vožnji bez vozačke dozvole (da je nema, ne ako je ima ali sa sobom nema važeći dokument), ili mu je vozačka dozvola oduzeta/poništena, treba kazniti izravnom i odmah izvršnom zatvorskom kaznom od 6 mjeseci do 3 godine. To se treba prekvalificirati u kazneno djelo te se osobu koja ga napravi, s mjesta policijskog utvrđivanja, treba izravno sprovesti u zatvor.

2. Vozačima do navršene 24 godine treba uvesti ograničenje najveće snage automobila kojeg smiju voziti, od 70 kW (95 KS) i takva mjera se ne smije više nikada, nelogičnim razredom snage, uvoditi u cilju pogodovanja određenom uvozniku.

3. Za snažna, stara vozila treba propisati progresivni malus pri autoosiguranju, vezan i za pogonsku koncepciju, dakle veći ako automobil ima stražnji pogon. Dijelom tog malusa trebao bi se financirati Nacionalni program za povećanje sigurnosti cestovnog prometa.

Onima koji populistički osporavaju točku 2., zbog navodnog ugrožavanja ljudskih prava mladih vozača, treba suprotstaviti argument ljudskih prava žrtava i njihovih obitelji. Mjera bi vrijedila samo za građane RH (za turiste vrijede domicilni zakoni).

Onima koji osporavaju ovu mjeru, govoreći kao bi i, primjerice, 40-godišnjaku koji tek položi vozački ispit trebalo, istom logikom, ograničiti snagu automobila kojeg smiju voziti, treba ukazati kako nije problem s vještinom vožnje, nego s obrascem ponašanja, kojem su skloni vozači od 18. do navršene 24. godine.’

Husinec: Cijeli motor je izletio. Vozio je više od 140 km/h i to u centru grada

Nesreću je za 24sata komentirao i Goran Husinec, dipl. ing, stručnjak za cestovni promet i stalni sudski vještak za cestovni promet, tehniku i procjenu motornih vozila, plovila.

“Nažalost opet teška nesreća, troje mrtvih, prednji kraj auta presječen. Već na prvi pogled vidimo da se radi o abnormalno velikoj brzini koja je zavila familije u crno. Strašno! Opet BMW, ironija. Uvijek teške nesreće u kojima sudjeluju BMW, Audi Mercedes, auti koji su najbolji i u kojima bi ljudi trebali najmanje ginuti. Očito su to bili ljudi koji se nisu bojali zakona, nisu se bojali visokih kazni pa na žalost imamo tugu i bol kad je kasno za promijeniti se”, kaže Husinec za 24sata. Dodaje da smo prije imali stroži zakon, bolje autoškole, bolje škole koje bi djecu obrazovale i učile da to ne rade možda bi imali tri života više.

“Nadam se da će ova nesreća poslužit kao primjer budućim generacijama da to ne rade, da ne isprobavaju krajnje granice sebe i svojih vozila na cesti. A ako baš moraju neka to rade na pisti gdje nema drveća i svih ostalih opasnosti koje nosi javna cesta. Takva oštećenja na autu gdje jednostavno cijeli motor izleti viđamo kod brzina od 140 km/h i više pa je upravo strašno da se takva nesreća dogodila u centru grada”, kazao je Husinec.