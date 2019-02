SVJEDOČANSTVO PRETUČENE MIHAELE: Bivši muž ju je divljački izudarao; ‘Nije me ugurao u gepek s ciljem da me odveze…’

Mihaela Ivković ima 13 šavova na glavi, frakturu lubanje, ranu i podljev ispod oka i potpuno smrskanu desnu šaku, a policija je slučaj kvalificirala kao pokušaj ubojstva.

Prije samo nekoliko dana bivši muž Mihaele Ivković ju je divljački izudarao po glavi metalnim utezima i to pred očima njihove maloljetne djece, a život 26-godišnjakinji spasili su slučajni prolaznici koji su ga zaustavili da je ugura u prtljažnik automobila. Ona je ispričala za Provjereno Nove TV kako se odvio pokušaj ubojstva.

‘Nije me gurao u prtljažnik da me odveze’

“Nije prestajao, bez obzira na to što sam vikala ‘upomoć!’, molila da prestane, govorila da boli. Udarao je, udarao i u jednom trenutku me ugurao u gepek. Glava i tijelo su mi bili u gepeku, a noge su virile van. Nije me ugurao u gepek sa ciljem da me negdje odveze. Nakon što me u njega ugurao, nastavio me po glavi mlatiti s tim utezima”, izjavila je 26-godišnjakinja za Provjereno koju je pred dvoje maloljetne djece umalo ubio bivši muž koji je neko vrijeme razmišljao i o svećeničkom pozivu. Naime, on je proveo tri godine u sjemeništvu te je završio teologiju.

‘Djeca su gledala dok me mlatio’

Stravični događaj odvio se ispred zgrade u kojem je Ivković živila i to u automobila u kojem su sjedili dječaci stari 3,5 i 1,5 godina.

“Stariji sin se uznemirio i vrištao. Ja sam u tom trenutku doživljavala udarce po glavi. Nisam uopće uspjela doživjeti u kojem su oni stanju. Meni se tek kasnije počelo slijegati što se zaista dogodilo. Djeca su gledala dok me mlatio ispred auta, a kad me mlatio u gepeku, samo su čuli moje vriskove. Pokušavala sam se zaštititi dok me mlatio po glavi i on je u tom trenutku zamahnuo i smrkao mi ruku. Doktor je rekao da nema smisla operirati prste kao prste jer su kosti smrskane, nego su mi ugrađene šipke i šest tjedana mi ruka mora biti u gipsu, a onda ćemo vidjeti kakva će biti funkcionalnost ruke”, rekla je Mihaela.

Mihaela Ivković tvrdi da je cijeli napad trajao nekoliko minuta, te da se nisu svađali niti ništa ružno rekli.

‘On je ciljao glavu’

“Rekao mi je da mi ima za vratiti dječju robicu koja je ostala kod njega. Otvorio je gepek, izvadio vrećicu s robicom. Ja sam se okrenula od njega i krenula natrag prema zgradi i stanu. Počeo je vikati za mnom: ‘Hej, čekaj, imam još jednu. Ja sam se okrenula i vidjela da drži još jednu vrećicu u ruci. On je njome zamahnuo i udario me po glavi. Nakon tog prvog udarca samo je nastavio udarati”, nastavila je s pričom te dodala da su u vrećici bili utezi koji se stavljaju na šipke na spravama za vježbanje”, objasnila je 26-godišnjakinja.

“Ja nemam udarce po leđima, ramenima, nogama. On je ciljao samo glavu i s obzirom na da je imao utege u vrećici i da me namamio, vidi se da je sve isplanirao. Također, nije mi uplatio alimentaciju za djecu taj mjesec, po čemu se također vidi da je planirao ubojstvo”, smatra žrtva napada.

Pomogla dva mladića

Za razliku od slučaja brutalnog premlaćivanja u Zadru u kojem su svjedoci samo promatrali, 26-godišnjakinju su spasili slučajni prolaznici koji su zaustavili pokušaj ubojstva.

“Naišli su neki dečki. On me još jednom udario i trznuo se, okrenuo se i dečki su ga, kad su vidjeli da on ne namjerava stati, fizički udaljili od mene, što sam ja iskoristila za bijeg i pobjegla pred ulaz”, rekla je Mihaela Ivković.

Susjed je pozvao hitnu pomoć, a Mihaela kojoj su govorili da se smiri samo je molila da nađu njezinu djecu. Bivši muž koji ju je napao uhićen je na području Osječko-baranjske županije. Određen mu je pritvor te ga se tereti za pokušaj ubojstva.

Prije prijavila napad

“Saznala sam da je njegova mama rekla da i ja snosim dio krivice za ovo što mi se dogodilo jer je bio isprovociran mojim dosadašnjim postupcima, tj. time što sam ga prijavljivala socijalnoj službi. Radi se o tome da sam prijavila udarac iz devetog mjeseca i da me u osmom mjesecu pratio po kvartu”, rekla je Ivković te dodala da je napad prijavila, ali da se po tom pitanju ništa nije dogodilo.

“Inzistirala sam da primopredaja djece bude u Centru i uz nadzor policije, ne želim susret ni s kim od njih”, rekla je nakon izlaska iz bolnice, te je u pola sata pokupila je iz stana ostatke života i izašla s dva kofera.

Strah ju je

Iako je njezin bivši muž u zatvoru, strah ju je što će biti kada izađe.

“Ja sam preživjela pa sam u strahu da bi za mjesec dana mogao biti vani. On nije završio započeto, živa sam. I sigurna sam da će me potražiti kad izađe”, ispričala je.

Nakon svega, ona mora početi iznova. Mora napustiti nedavno pronađen posao, stan u kojem je živjela i s djecom se skloniti u sigurnu kuću gdje će se fizički i psihički oporaviti, dok je njezin bivši muž i dalje u istražnom zatvoru.