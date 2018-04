Glasnogovornica Policijske uprave požeško-slavonske Nikolina Janković potvrdila je samo da je oko 13,30 sati došlo do požara na obiteljskoj kući.

Danas oko 13:30 sati izbio je požar u kući u Marinom Selu, na lipičkom području, a kako piše portal Požega.eu, u kući je pronađena jedna osoba koja nije pokazivala znakove života.

Isti izvor neslužbeno doznaje da je pronađeno mrtvo tijelo majke šestero djece, stare 49 godina te da se radi o nasilnoj smrti. Također navodno da je počinitelj u bijegu, a sumnja se da ju je ubio ljubomorni suprug.

Bračni par ima šestero djece i svi su punoljetni, piše 24 sata, a neki žive i u Njemačkoj. Nakon što su čuli strašnu vijest došli su do obiteljske kuće, no tamo ne mogu ući sve dok ne bude okončan očevid, a on će potrajati sigurno do kasno u noć.



Glasnogovornica Policijske uprave požeško-slavonske Nikolina Janković potvrdila je samo da je oko 13,30 sati došlo do požara na obiteljskoj kući u Marinom Selu i da je pronađeno mrtvo tijelo ženske osobe stare 49 godina te da slijedi policijski očevid nakon čega će biti poznato više detalja o samom događaj, piše Požega.eu.