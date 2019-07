STRAVIČAN OBRAČUN U VINKOVCIMA: Krvava noć počela je zbog pizze? Poznati poduzetnik na kraju je pucao u mladića i ubio ga

Noćas je u Vinkovcima ubijen 24-godišnjak, a navodno ga je ustrijelio poznati vinkovački ugostitelj zbog toga što je njegove djelatnike gađao pizzom

Trojica mladića iz mjesta Otok izašli su sinoć u provod. U jednom trenutku su došli do hotela Kunjevci u Vinkovcima i naručili pizzu. Djelatnici hotela posvjedočili su za 24 sata kako su mladići već pri dolasku, oko ponoći, bili glasni, bahati i pijani. Počeli su gađati konobaricu, ostalo osoblje i goste komadima pizze koju su naručili.

Nakon upozorenja da prestanu, netko je pozvao gazdu, uglednog vinkovačkog ugostitelja i vlasnika nekoliko objekata, 63-godišnjeg N.G. On je oko pola jedan ušao u lokal i pošao do stola gdje su bili mladići. Došlo je do svađe, a u jednom je trenutku N.G: izvukao pištolj i pucao u 24-godišnjeg Tomislava Šera koji je preminuo. Iako je netko odmah zvao policiju, N.G. je uspio pobjeći automobilom.

Ne zna se gdje je čovjek koji je pucao

Policija ga još nije pronašla, tako da je za njim izdana tjeralica. Nagađa se da je pobjegao u pobjegao u Bosnu i Hercegovinu, jer je odande podrijetlom. Istraga još uvijek traje, a policija je ispitala sve koji su sudjelovali u sukobu.

Ubijeni Šer navodno se vratio iz Njemačke, gdje je jedno vrijeme radio. Njegovi poznanici kažu da je znao upasti u probleme, zbog čega je jedno vrijeme bio i u zatvoru. Hotel Kunjevci je bio zatvoren samo za vrijeme očevida te danas radi kao i inače. Nitko iz tog lokala nije htio komentirati sinoćnja zbivanja.