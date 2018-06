STRAVA U VELIKOJ GORICI: Dvojica muškaraca seksualno zlostavljala djevojčicu rođenu 2004. godine, a sud ih odlučio pustiti da se brane sa slobode

Dvojac je pušten da se brani sa slobode, pa se tužiteljstvo na tu odluku suda žalilo.

Dvojica 43-godišnjaka uhićena su zbog spolnog zlostavljanja djevojčice rođene 2004. godine. Iako je u pitanju gnjusan zločin odlukom Županijskog suda u Velikoj Gorici nije im određen istražni zatvor, što je tražilo tužiteljstvo, već mjere opreza kojima im se zabranjuje približavanje djetetu na manje od 500 metara, te bilo kakvo uspostavljanje veze sa žrtvom.

Detalji kaznene prijave

Prema prijavi, zlostavljanje je počelo još 2008. godine, dakle, kada je djevojčica imala svega četiri godine. Tada ju je seksualno počeo zlostavljati jedan 43-godišnjak iskorištavajući trenutke kada bi dijete sa svojom obitelji dolazilo njemu u posjet. Doznajemo da ju je dirao po intimnim dijelovima tijela kako bi zadovoljio vlastiti spolni nagon. To je trajalo sve do 2014. godine.

U ljeto 2011., tada 7-godišnju djevojčicu počeo je zlostavljati i drugi muškarac. Naime, i on ju je, kako su utvrdili istražitelji, pipao po intimnim dijelovima tijela kada bi dolazio u posjet svom prijetelju. I on je to radio sve do 2014. godine.

Kaznenom prijavom dvojici monstruma na teret je stavljeno kazneno djelo spolne zloporabe djeteta mlađeg od 15 godina.

Nezadovoljni tužitelji

“Protiv obojice osumnjičenika predloženo je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela, no sutkinja istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici nije to prihvatila već je osumnjičenicima odredila mjere opreza. Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici podnijelo je protiv ovog rješenja žalbu s prijedlogom da se osumnjičenicima ipak odredi istraži zatvor”, objavilo je Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici.