STRAVA U SELU NA ISTOKU HRVATSKE: Brat dva mjeseca skrivao leš sestre u kući; ‘Bila je u poluraspadnutom stanju’

Stanovnici Batine ne vjeruju da je brat ubio svoju sestru, ali im je čudno što njezinu smrt nije prijavio, nego je odlučio to skrivati te zaključao sobu i višestruko osigurao da nitko ne može ući

Mrtvo tijelo 62-godišnje Vesne Rajić otkriveno je u obiteljskoj kući u baranjskom selu Batina gdje je živjela s 55-godišnjim bratom. Da se događa nešto sumnjivo zamijetili su susjedi nakon što Vesna nije dva mjeseca izašla iz kuće niti se ikome javljala.

Njezin 55-godišnji brat, koji je inače osoba s poteškoćama, govorio bi susjedima da je njegova sestra bolesna i da leži. Susjedima je bilo sumnjivo da, premda bolesna, Vesna ne ide liječniku niti po lijekove pa su alarmirali policiju. Kako piše 24sata, vrlo brzo je otkriveno da nesretna žena već dva mjeseca leži mrtva u svojoj sobi, što je njezin brat uporno skrivao.

HOROR U NJEMAČKOJ: Hrvat ubio vlastitog brata, i to mačetom u kupaonici; Bezuspješno ga izvlačio iz pakla droge?

‘Bila je u poluraspadnutom stanju’

“Poznajem tu obitelj i dobro znam njihovu situaciju. Socijalni slučaj su i Vesna se brinula za svog brata. Kako sam ja u selu predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva, njihovi susjedi su me zvali i rekli da se u toj kući nešto čudno događa te da Vesne nema već mjesecima. Ona je bila druželjubiva žena i često je išla kod susjeda na kavu i popušit koju cigaretu. Njen brat je, iako sa poteškoćama, također bio druželjubiv, nikada nije bio agresivan, u našem nogometnom klubu radio je kao domar, više volontirao, tek toliko da ima nekakvu zanimaciju.

Tako je i u petak on bio na igralištu kada sam ja došao sa kolegom vatrogascem do njihove kuće. Lupao sam i vikao, ali Vesna nije odgovarala. Prozori i vrata su bili zatvoreni. Mi smo provalili u kuću i došli do njene sobe. Bila je zaključana. Razvali smo i kvaku ali smo shvatili da su vrata također i svezana iznutra za nešto, da se ne može ući, pa smo i to pokidali. Kada smo ušli u njenu sobu, vidjeli smo užas. Ležala je pokrivena na krevetu, već u poluraspadnutom stanju. Smrad je bio neizdrživ. Soba je bila sva u neredu, smeću i prljavštini. Pozvali smo policiju, a nakon toga sam otišao potražiti Vesnina brata”, govori za 24sata potreseni Đuro Molnar iz Batine, predsjednik DVD-a u Batini.

Brat tvrdi da je sestra umrla prirodnom smrću

“Brata sam pronašao na igralištu i pitao sam ga gdje je Vesna, na što mi je on odgovorio da doma spava. Rekao sam mu da prestane lagati jer smo provalili u kuću i našli je mrtvu. Pitao sam ga što joj je napravio, a on je jako počeo plakati i rekao je da je ona umrla prirodnom smrću još u srpnju, bio je u šoku i jako se uplašio kada ju je vidio, nije znao što da radi i samo ju je pokrio i zatvorio vrata. Potom je počeo vikati i govoriti ‘hoću ja sad morati u zatvor, ne želim u zatvor’ i krenuo je bježati. Kolega i ja smo ga uhvatili i zadržali do dolaska policije”, govori Molnar.

Potreseni čovjek dalje govori kako ne vjeruje da je brat ubio svoju sestru, no da je seljanima čudno što njezinu smrt nije prijavio, nego je odlučio to skrivati te zaključao sobu i višestruko osigurao da nitko ne može ući.

Mora se tek utvrditi uzrok smrti

Kako govore stanovnici Batine, Vesnin brat nije opasan za okolinu jer je dobro socijaliziran, nema zakonskog skrbnika te zna brinuti o sebi i ima dobro pamćenje za ono što ga zanima. Ipak, ima poteškoća u govoru i razvojne smetnje. Kažu da je do prije tri godine živio sa starijim bratom koji je preminuo u bolnici i da se prije dvije godine k njemu preselila Vesna.

Susjedi prepričavaju da su brat i sestra živjeli u odvojenim sobama i da su nju često viđali kada bi išla u trgovinu ili kod liječnika. Otkada je odjednom nestala njezin brat nije puštao nikoga u kuću, a i prozori su ostali čvrsto zatvoreni. Poslije otkrića pokojnice u kući, Vesnina brata odvela je policija. U osječkoj policiji kažu kako je tijelo prevezeno na patologiju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.

Kako piše 24sata, istragom će se utvrditi je li Vesnin brat imao utjecaja na njezinu smrt i postoje li okolnosti kojima ga se može teretiti za skrivanje mrtvog dijela. Danas je policija uhitila brata.