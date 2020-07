STRAVA U LICI: Muškarac (47) mučio i zatočio ženku psa i četiri štenca, uginuli su od gladi i žeđi

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom iz Štikade zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo ubijanje ili mučenje životinja

Policijska uprava ličko-senjska dovršila je kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom kojeg se sumnjiči da je mučio i usmrtio pet psa. Naime, ženku psa i njena četiri štenca zatvorio je u prizemlju kuće te ih zanemario toliko da su uginuli.

Policijski službenici Policijske postaje Gospić dovršili su kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom iz Štikade zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo ubijanje ili mučenje životinja.

Zatočio pse u prizemlju obiteljske kuće

On se sumnjiči da je početkom lipnja 2020. godine u prizemlje svoje obiteljske kuće u Štikadi, zatvorio ženku psa starosti 3 godine koja je nakon toga okotila i četiri psića, a on nije vodio brigu o istima, te im nije osigurao adekvatnu količinu hrane i vode uslijed čega su u vremenu od 1. do 21. srpnja 2020. godine svi uginuli.

Protiv njega će nadležnom državnom odvjetništvu biti dostavljena kaznena prijava, priopćila je PU ličko-senjska.