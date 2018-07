STRAŠNA TRAGEDIJA NA JADRANU SE MOGLA IZBJEĆI? ‘Žena je plutala, a spasioci su bili u kafiću’

Svjedoci tvrde da se tragični ishod ovoga mogao spriječiti da je na plaži bilo spasioca, no oni su, kažu očevici, bili u kafiću koji je dosta udaljen od mjesta na kojem se nesretna žena utopila.

Nakon što je prošle subote na plaži Nikolina u Baškoj Vodi umrla 62-godišnja Slovakinja koja se utopila, još se ne zna što se točno dogodilo. Splitsko-dalmatinska policija poručuje da će to utvrditi obdukcija, no da nema elemenata kaznenog djela.

‘Spasioci su bili na kavi, ženu je iz mora izvukao turist’

No svjedoci tvrde da se tragični ishod ovoga mogao spriječiti da je na plaži bilo spasioca, no oni su, kažu očevici, bili u kafiću koji je dosta udaljen od mjesta na kojem se nesretna žena utopila. ‘Žena je plutala na udaljenosti deset metara od spasilačkog tornja. Na njemu nije bilo nikoga. Njemački turist je primijetio unesrećenu i tražio spasioca, no nije ga pronašao. On je plivao za njom, izvadio je iz mora na plažu i pokušao je oživjeti. Spasioci su bili u kafiću Peti element na kavi’, ispričao je jedan svjedok za Slobodnu Dalmaciju. Neki su kupači Slovakinju vidjeli u plićaku, no mislili su da roni. Na kraju ju je iz vode izvadio jedan od kupača i pokušao joj pomoći, a uskoro je došao i spasilac i Hitna pomoć. Unatoč oživljavanju, ženi nije bilo spasa.

‘Kad čovjek pluta ili roni, ‘ko može znat’ je li mrtav’

Voditelj plaža u općini Baška Voda Ivo Granić rekao je da spasioci inače rade od 10 sati, pa su taman dolazili na posao, no policija kaže da je izvještaj o tragediji primila oko 11 sati, što znači da su spasioci već trebali biti na poslu. Granić kaže da je ženu izdalo srce, a i dalje ističe da su spasioci bili nazočni. ‘Plutala je već među kupačima. Gosti su je primijetili. Čovik kad pluta ili roni, ‘ko može znat je li mrtav. Spasioci idu u ophodnju. Šetali su, to je to. Kad je unesrećeni u plićaku, ‘ko će to vidit! To je sve u minut, dva, tri. Nekidan je bio slučaj, dite se zagrcnulo mora. Spasilac je bio tu i u sekundu izvučeno na obalu. Odradili su, što su imali odradit’, rekao je Granić za Slobodnu Dalmaciju.