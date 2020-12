STRAŠNA NESREĆA NA KRKU: Prevrnuo se kamion-mješalica, vatrogasci spašavali vozača iz zdrobljene kabine

Vozač prevrnutog kamiona-mješalice ostao je zarobljen u zdrobljenoj kabini, a na kraju su ga izvukli vatrogasci

Teška prometna nesreća dogodila se u subotu poslijepodne na ulazu u mjesto Dobrinj na Krku. Ondje se prevrnuo kamion-mješalica riječkih registracija koji je bio pun betona. U prevrtanju je uništena kabina vozila u kojoj je ostao zarobljen vozač, pa su ga vatrogasci morali spašavati, javlja Novi list.

Iako to nije službeno potvrđeno, vozač nije imao težih ozljeda. No, vatrogasci su imali posla i s uklanjanjem natovarene mješalice, što im nije pošlo za rukom do predvečerja, a pitanje je hoće li uništeno vozilo uopće uspjeti maknuti s ceste, koja je zbog nesreće privremeno bila zatvorena za promet.