STRAŠNA NESREĆA KOD VIROVITICE: Putnički vlak udario traktor na prijelazu bez rampe i svjetlosne signalizacije, vozač poginuo

Željeznički promet do daljnjega je zatvoren, a putnici će biti prevezeni autobusima do odredišta

U utorak oko 19 sati dogodila se teška prometna nesreća na pružnom prijelazu na poljskom putu Široka linija između Podgorja i Golog Brda u Virovitičko-podravskoj županiji, javlja Informativni centar Virovitica.

Do nesreće je došlo kada je putnički vlak udario traktor na pružnom prijelazu bez rampe i svjetlosne signalizacije. Djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Virovitica i Hitne službe žurno su izašli na teren, no vozač traktora je, nažalost, na mjestu preminuo. Željeznički promet do daljnjega je zatvoren, a putnici će biti prevezeni autobusima do odredišta.