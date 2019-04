STRANKA SUSPENDIRALA UTJECAJNOG HDZ-OVCA, BIT ĆE SMIJENJEN I U TVRTKI: Brutalno je nokautirao mladića u zagrebačkom Vrbiku

HDZ-ovac i član Uprave tvrtke HOPS (Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.) Ivica Modrić nokautirao je mladića koji je iz revolta udario rukama po prtljažniku njegova automobila nakon što mu se ovaj prethodno nije zaustavio na pješačkom prelazu

Član HDZ-a iz Osijeka Ivica Modrić (na slici) suspendiran je sa svih stranačkih dužnosti nakon što je prije tjedan dana u zagrebačkom naselju Vrbik nokautirao i teško ozlijedio mlađeg muškarca P.P., piše Index kojemu je identitet ozlijeđenog poznat, ali ga nisu objavili.

“HDZ ima nultu toleranciju na nasilje, to je od početka stav Vlade Andreja Plenkovića. Modrić je član osječkog gradskog HDZ-a i do daljenjeg je suspendiran sa svih stranačkih dužnosti dok traje postupak”, poručili su iz HDZ-a.

Šakom u glavu

Osim toga, pokrenut je i postupak Modrićeve smjene u tvrtki Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o (HOPS) gdje je taj HDZ-ovac bio član Uprave.

Incident se, kako piše Index, dogodio prije tjedan dana. Mladić je zakoračio na pješački prelaz, a Modrić se u svome automobilu nije zaustavio da ga propusti, već je prošao tik ispred njega. Mladić je potom iz revolta rukama udario o prtljažnik Modrićevog automobila. Ovome se to nije svidjelo pa se tada ipak zaustavio, izašao iz automobila i mladiću najprije zaprijetio, a potom ga udario šakom u glavu.

Pretrpio četiri frakture lica

Udarac je bio toliko snažan da je P.P. pretrpio četiri frakture kostiju lica i još uvijek se, sedam dana nakon ovog incidenta, nalazi na oporavku u Kliničkoj bolnici Dubrava.

“To je bilo u četvrtak oko 16.30. Otišao sam po dijete u vrtić na Vrbiku. U blizini vrtića nalazi se kafić Titanic, a odmah uz njega je pješački prijelaz. Zakoračio sam preko pješačkog i napravio otprilike dva koraka. Automobil je bio desetak metara daleko. Usporio sam jer sam prelazio preko pješačkog prijelaza, a on je ubrzao. Već sam zagazio i vidio me. Zaustavio sam se, a on je prošao 30-ak cm ispred mene. Bio sam tako blizu da mi je instinktivno došlo podignuti ruke. Kad je prošao, jagodicama sam pljusnuo po prtljažniku. Nije bilo nikakve štete. Prešao sam preko pješačkog, a on je zakočio i izašao iz automobila”, ispričao je P.P. za Index što je prethodilo brutalnom Modrićevom nasrtaju na njega.