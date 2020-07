STRANCI DIVLJAJU PO JADRANU: Samo u jednoj županiji zabilježen enorman broj nedozvoljenih glisiranja

U posljednja četiri dana policija je na području Primorsko-goranske županije u nedozvoljenom glisiranju uhvatila čak 21 stranog državljanina te ih sve novčano kaznila

Policija je u posljednja četiri dana na području Primorsko-goranske županije u glisiranju na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale zatekla 21 stranog državljanina pa je sve nautičare pozvala da se pridržavaju propisa, a kupače da brinu o svojoj sigurnosti. Pozivamo sve nautičare da se pridržavaju propisa kojima je reguliran promet na moru radi svoje osobne i sigurnosti drugih osoba, naveli su iz Policijske uprave primorsko-goranske.

Upozorenje kupačima i roniocima

Sve kupače pozvali su da paze na svoju sigurnost, plivaju do mjesta koja su označena plutačama, odnosno da ne plivaju na udaljenosti većoj od sto metara od obale. Uz to, ronioce upozoravaju na obvezu propisnog označavanja mjesta na kojem rone. Navode da su posade policijskih plovila Postaje pomorske i aerodromske policije Rijeka, od 6. srpnja do danas zabilježile 22 prekršaja na moru. Najviše je prekršaja nedozvoljenog glisiranja na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, a u tom prekršaju zatečen je 21 strani državljanin.

Kod otoka Lošinja bilo je 11 prekršaja, pet prekršaja je bilo u moru kod otoka Raba te po tri prekršaja u moru kod otoka Cresa i Krka. Nedozvoljeno je glisiralo devet državljana Njemačke, tri državljana Austrije, po dva državljana Češke, Slovenije i Italije te državljani Mađarske, Slovačke i Švicarske.

Nedozvoljeni sportski ribolov

Svi su sankcionirani su prema odredbama Pomorskog zakonika te su im izrečene novčane kazne. Uz to, policija je kod otoka Cresa zatekla državljanina Italije u sportskom ribolovu, ali bez potrebne dozvole te mu je, zbog prekršaja iz Zakona o morskom ribarstvu, određena novčana kazna.