ŠTO POLICAJCE TJERA NA MRAČNU STRANU? Njihov bivši kolega ima jednostavan odgovor: ‘I oni su samo ljudi…’

Umirovljeni policijski inspektor Branko Lazarević ističe kako sustav površno provjerava kandidate za primanje u policijsku službu te da ne prate njihov rad i sklonost porocima, kao niti materijalni status

Posljednjih dana javnost prati slučaj propalog pokušaja iznude 100.000 eura u kojem su sudjelovali bivši inspektor Leon Lučić i pripadnik ATJ Lučko Andrija Vrhovac. Nije to Lučiću jedini krimen, a pod posebnom je pažnjom upravo zato jer je provodio zakon, a sada se našao s njegove krive strane. Nije on jedini. Mnogo ih je potegnulo oružje i počinilo grozna ubojstva, a tu su i oni koji su prokazani, pa čak i osuđeni zbog suradnji s kriminalcima, iznuda i pljački.

BIVŠI POLICAJAC I ZVIJEZDA TV SERIJE LEON LUČIĆ VRIJEĐAO NOVINARE: ‘Gdje ste novinari, što je bando destruktivna, je**m vam mater?’

Tisuće eura mita i pljačka epskih razmjera

Jedan od njih je bio voditelj grupe odjela za suzbijanje prostitucije u PU zagrebačkoj, Mislav Merkaš. Protiv njega je USKOK još 2012. godine podignuo optužnicu koja ga tereti da je otkrivao podatke o policijskim aktivnostima ljudima koji su organizirali prostituciju, a zauzvrat dobio najmanje 162.000 eura mita. USKOK čak sumnja da je njegova supruga, također djelatnica MUP-a, pomagala svodnicima dostavljajući im mobitele kojima su komunicirali i često ih mijenjali kako bi zameli tragove.

Poznat je i slučaj načelnika Željka Dolačkog, kojeg je Županijski sud u Zagrebu nepravomoćno osuđen na šest godina zatvora i povrat 3,3 milijuna kuna, jer je u travnju 2016. lažirao provalu u sef u sjedištu zagrebačke policije, kako bi prikrio krađu dva kilograma zaplijenjenog zlata, 640.000 kuna i 290.000 eura. Njegov plijen nikad nije pronađen.

Lučićev partner Andrija Vrhovac navodno je često “radio u fušu” po noćnim klubovima i lokalima. Sve je kulminiralo 2006. kada su redari noćnog kluba Bel Ami prebili četiri specijalca. Njihovi su kolege, pak, “preuredili” cijeli lokal. Iako je službena verzija bila da su redari odbili pustiti specijalce u klub jer je bio kraj radnog vremena, neslužbeno se doznaje kako se radi o “ratu za teritorij” između MUP-a i Radovana Buvača Bebe, inače suradnika pokojnog Vinka Žuljevića Klice. I Buvač i MUP su tada sve demantirali, iako se sukob još neko vrijeme odvijao po klubovima, uglavnom dobro skriven od javnosti.

137 policajaca prošle godine djelovalo protuzakonito

Umirovljeni inspektor i bivši šef ekipe za očevide zagrebačke policije zna zašto su neki policajci prešli granicu, iako su se obvezali štititi i provoditi zakon.

“Odgovor je vrlo jednostavan – i policajci su ‘samo’ ljudi. I oni, kao i svi drugi, nose u sebi i dobro i loše. Kada će što od toga isplivati na površinu, teško je reći”, rekao je Branko Lazarević za RTL i dodao kako problema ima i u sustavu.

“Tijekom prijema u službu se provode površne provjere o kandidatu. Kada ga se primi u službu treba pratiti njegov rad te na vrijeme i adekvatno reagirati na sve loše što učini, a ne čekati da čovjek zaglibi do kraja. Treba pratiti njegove sklonosti alkoholu, drogi, kocki… a sve se to može i na kraju, ‘skenirati’ njegov materijalni status. Ima policajaca koji imaju plaću 4.000 kuna, a voze preskupe aute i imaju ogromne kuće, njihove žene nose skupocjene bunde… Tu se alarm odmah treba upaliti i zapitati se odakle mu to sve”, pojasnio je umirovljeni inspektor.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u srijedu je otkrio kako se sustav bori protiv protuzakonitosti u svojim redovima te iznio podatak kako je unutarnja kontrola provela postupke protiv 418 policajaca, od kojih je 68 kazneno prijavljeno, a 69 udaljeno iz službe.