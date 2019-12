ŠTO KAŽU SUSJEDI? ‘Vidio sam sinoć dr. Jusupa kako kuca po vratima, rekao je da se Veronika ugušila. Često im je dolazila policija…’

Iz policije su objavili kako su dojavu dobili sinoć u 22.13, a liječnici su smrt 26-godišnje Pecolaj konstatirali u 23.08

U stanu dr. Gorana Jusupa u Obrovcu u četvrtak navečer pronađeno je tijelo Veronike Pecolaj, djevojke koja se predstavljala kao njegova medicinska sestra iako za taj posao nikad nije bila kvalificirana. Iako se nagađa kako je uzrok njezine smrti gušenje kruhom, policija te navodi, do objave nalaza obdukcije, ne želi komentirati.

Još uvijek nije jasno i je li kontroverzni dr. Jusup bio s Veronikom u stanu u trenutku smrti ili je u stan došao naknadno i zatekao njezino tijelo.

Iz policije su objavili kako su dojavu dobili sinoć u 22.13, a liječnici su smrt 26-godišnje Pecolaj konstatirali u 23.08.

Doktor dozivao pomoć

U zgradi na obrovačkoj rivi, u kojoj je, u stanu dr. Jusupa živjela Veronika, i dalje traje očevid nakon kojega se očekuje više policijskih informacija.

Jusupov prvi susjed za Večenji list ispričao je kako je doktor sinoć dozivao pomoć:

“Vidio sam ga kako kuca po vratima i traži pomoć. Rekao je da se ugušila kruhom, a mislim da je on bio s njom u stanu kada se to dogodilo, no u to nisam sto posto siguran. Policija je došla, kao i hitna pomoć. Bili su gore sat vremena i čuo sam da je preminula. Često su dolazile policija i hitna, oni su stvarno imali problema”, kaže susjed.

Obdukcija Veronikina tijela bit će obavljena u Splitu. Stan Gorana Jusupa je zapečaćen, a on se, kako neslužbeno doznaje Večernji, trenutačno nalazi u Zadru.

Napustilo ga 900 pacijenata

Podsjetimo, javnost je Veroniku Pecolaj upoznala u travnju kada je na Novoj TV objavljen prilog o njegovoj neurednoj ordinaciji gdje Veronika, kako je tvrdila, radi kao medicinska sestra.

Pecolaj je naknadno bila optužena za lažno predstavljanje i neovlašteno nošenje znakovlja službene osobe. Ponuđena joj je mogućnost odlaska na liječenje, a neko vrijeme provela je i na psihijatrijskom odjelu zadarske opće bolnice.

Doktora Jusupa napustilo je 900 pacijenata, a HZZO je dva puta obavio kontrolu u njegovoj ordinaciji. Nepravilnosti su utvrđene već nakon prve kontrole prije godinu dana.

Policija ne otkriva jesu li živjeli zajedno

Doktoru su naredili da ih ispravi, ali u ponovljenoj kontroli, u siječnju 2019., HZZO je zaključio kako to nije učinio te je pokrenuo postupak za raskid ugovora što se kasnije i dogodilo.

Iz policije nisu htjeli nagađati jesu li 26-godišnja Veronika Pecolaj i 54-godišnji dr. Jusup živjeli u tom stanu zajedno i u kakvoj su bili vezi.