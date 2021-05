Netko u Novom Zagrebu krade – volane

U Novom Zagrebu zaredale su neobične provale u automobile. Samo u jednoj noći lopovi su iz četiri automobila ukrali – volane! Na meti provalnika našao se i automobil stanara Zvonimira koji kaže da je najprije uočio razbijeno staklo, a zatim i nered u automobilu.

“Kad sam malo bolje pogledao, vidio sam da nedostaje volan. Odmah sam zvao policiju”, kazao je za RTL Danas.

‘Šteta može biti do 30.000 kuna’

Dvjestotinjak metara dalje od mjesta gdje je bio parkiran Zvonimirov automobil, dogodila se još jedna slična rađa.

“Ispada da je to na silu vađeno i dosta neprofesionalno. Mislim, neprofesionalno ispada da još neki sklopovi tog upravljačkog mehanizma mogu biti uništeni zbog sile kojom su čupali volan tako da šteta može biti do 30.000 kuna, ako nije samo volan izvađen”, objasnio je Zvonimir.

Do sada su kradljivci uglavnom skidali kotače i aluminijske felge, koje na crnom tržištu također postižu dobre cijene. No, neobično je da su se sada na meti našli volani.

“U volanima se nalazi vrlo vrijedna koja stradava prilikom svakog manjeg sudara, a to je zračni jastuk ili airbag. Da bi ponovno ugradili takav jastuk u volan, taj dio košta najmanje 1000 eura ovisno o automobilu i vrsti tog airbaga, njegovoj sofisticiranosti, ali to je vrlo vrijedan dio koji sad na autu čini čak 10 do 20 posto vrijednosti”, kazao je za RTL glavni urednik magazina Auto motor i sport Kristijan Tićak.

Najnoviji trend je krađa katalizatora

“Imali smo par puta probleme s autom. Netko bi nam probušio gume ili bi se auto udarilo na parkingu tako da zapravo uvijek imamo mali strah”, kazao je Igor Pavlović iz Novog Zagreba koji, srećom, nije ostao bez volana.

“Ja imam stari auto. To su vjerojatno bili novi automobili”, dodao je Dragutin Balaško.

A osim upravljača, na cijeni je još jedan dio automobila.

“Najnoviji trend je krađa katalizatora koji u sebi ima dosta vrijednih materijala koji se u reciklaži dobro plaćaju”, objasnio je Tićak.