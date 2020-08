ŠTO JE OVO?! Muškarac (49) pola godine imao seksualne odnose s djevojčicom (14). Zatrudnjela je; Sramota na koliko je osuđen

Na sudu, 49-godišnjak se pravdao da je mislio da ima 16 godina sve dok ju nije morao voditi na pobačaj

Zbog učestalih spolnih odnosa s djevojčicom, nakon kojih je 14-godišnjakinja zatrudnjela, 35 godina stariji „obiteljski čovjek“ kažnjen je samo sa šest mjeseci zatvora. Kao olakotne okolnosti sud je ovom „obiteljskom čovjeku“ priznao to što do sada nije osuđivan, što je priznao zločin i pokazao kajanje te to što je „pokazao skrb za 14-godišnjakinju i financijski joj pomogao“.

Kako prenosi Jutarnji, muškarac s istoka zemlje, lani od veljače do rujna “s ciljem zadovoljavanja svog spolnog nagona upustio u seksualnu vezu sa školarkom”, navodi se u optužnici. Tužiteljstvo je utvrdilo da je spolni odnos bio dobrovoljan. No, prema Kaznenom zakonu, svaki odnos s djetetom mlađim od 15 godina je kazneno djelo, jer se smatra da tek s 15 godina dijete može razumno odlučiti želi li ući u spolni odnos i koje posljedice on može imati.

‘Rekla mi je da ima 16 godina’

Osobito se pri određivanju kazne počinitelju vrednuje koliko je on stariji od žrtve: u ovom slučaju, razlika je 35 godina. Na sudu je priznao krivnju i rekao da je nakon potvrđene trudnoće s njom i njezinom majkom otišao liječniku i financijski ju zbrinuo.

“ Kad sam ju upoznao, nisam znao koliko točno ima godina. Rekla mi je da ima 16, a njezinu dob sam doznao kad je zatrudnjela“, pravdao se na sudu 49-godišnjak. Kao olakotne okolnosti sud mu je uzeo u obzir neosuđivanost, priznanje i kajanje te činjenicu da je pokazao skrb za 14-godišnjakinju i financijski joj pomogao. Osim toga, djelomično uvjetnoj kazni pridonijele su i njegove životne (ne)prilike, odnosno da je skrbnik svojoj supruzi koja je lišena poslovne sposobnosti, kao i činjenica da pod istim krovom živi i sa starom majkom. A budući da mu je sin jedinac na odsluženju kazne, jedini prehranjuje svoju obitelj.

U zatvoru će provesti šest mjeseci

Na koncu, nadležni županijski sud zbog spolnog odnošaja s djetetom mlađim od 15 godina, točnije zbog spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta,​ nepravomoćno ga je osudio na 22 mjeseca zatvora. Prema izrečenoj mu uvjetnoj kazni, u zatvor će na šest mjeseci, dok je ostatak kazne uvjet, s trogodišnjim rokom kušnje. Zbog seksualnog se zlostavljanja sa svojom žrtvom ne smije viđati tri godine i mora platiti 2000 kuna sudskih troškova.

Stručnjaci zgroženi, ali nažalost, ne i iznenađeni

Zagrebačka odvjetnica Sanja Bezbradica Jelavić, koja često preuzima slučajeva vezane uz zlostavljanje žena, smatra da Hrvatska općenito ima problem s kažnjavanjem seksualnih predatora.

“Hrvatska ima relativno dobar zakonski okvir, ali sudovi vrlo često izriču kazne koje su bliže zakonskom minimumu. Često se pri tome ide prema ublažavanju kazni i previše se vrednuju olakotne okolnosti. Radi se o kaznenopravnoj politici naše zemlje koju je potrebno preispitati i promijeniti – kaže odvjetnica.

„Zgrožena sam saznanjem o počinjenju takvih djela, ali često i ishodima sudskih postupaka“, komentirala je pravobraniteljica Helena Pintar Dragičević

Ističe kako se nijedan spolni odnos s djetetom mlađim od 15 godina ne može nazvati dobrovoljnim, ali u sudskoj praksi se često vidi „da se počinitelje pušta da se brane sa slobode, da žrtva nema odgovarajuću zaštitu od počinitelja ni odgovarajuću pomoć i podršku, a nerijetko sama doživljava osudu okoline, stigmatizaciju pa i narušavanje privatnosti. Sudski su procesi predugi, a kad napokon dođe do presude, izriču se vrlo blage kazne. Unatoč našim naporima, sustav zaštite djece od seksualnog nasilja još nije kvalitetno uspostavljen – zaključuje pravobraniteljica koja smatra da bi suci trebali proći edukaciju.