STIPE PETRINA PRIVEDEN NA ZADARSKI SUD: ‘Radi se o namještenom sudskom postupku, jer smo postupili prema Ustavu’

Načelnik Općine Primošten tvrdi da se radi o namještenom sudskom postupku te da mu sutkinja koja je sazvala ročište ne smije suditi, jer već ima dva spora kod nje

Načelnik Općine Primošten, Stipe Petrina u pratnji policije došao je na Općinski sud u Zadru. Prije nego li je ušao u zgradu suda, dao je kratku izjavu za novinare u kojoj je otkrio o čemu se radi.

“Radi se o namještenom sudskom postupku u kojem se od 2006. vrši stravičan politički pritisak na općinu Primošten, mene, komunalnog redara. A to je o uklanjanju stupova koji su vodili do nezakonitog objekta. Predmet je došao ovdje zajedno s bivšim državnim odvjetnikom u Šibeniku. Nažalost, tu pomoći nema, nas se okrivljuje što smo postupili prema Ustavu. Na svaki način hoće nas se prisiliti da općina da služnost Odašiljačima i vezama za 600 kuna mjesečno. Mi to ne želimo, onda smo dobili prijetnje. Meni ova sutkinja i ne smije suditi jer s njom imam dva spora”, rekao je za Index Petrina.