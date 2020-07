STIGLA PRESUDA ZAGREPČANINU KOJI JE NOŽEM UBIO MLADOG NIJEMCA: Izrekli su mu mjeru prisilne hospitalizacije

Zagrepčanin Edo Sedić prisilno je hospitaliziran jer je bio neubrojiv kada je nožem ubo mladog Nijemca. Bio je u stanju paranoidne shizofrenije i ovisnosti o kanabidiolu

Vijeće Županijskog suda u Puli, kojim je predsjedala Vera Glasnović Gjoni, odredilo je Zagrepčaninu Edi Sediću (33) mjeru prisilne hospitalizacije u psihijatrijsku ustanovu jer je bio neubrojiv kada je prošlog ljeta nožem ubo Nijemca u Valbandonu, javlja Glas Istre.

Utvrđeno je da je 16. srpnja 2019. na Fažanskoj cesti kod kućnog broja 105 u Valbandonu Sedić nožem ubio Patricka Johanna Bessingera (23), njemačkog turista, te da je bio u neubrojivom stanju paranoidne shizofrenije i ovisnosti o kanabidiolu. U takvom stanju počinio je protupravno djelo sa zakonskim obilježjima ubojstva.

Kompliment shvatio kao uvredu

Prije napada nožem Sedić se susreo sa skupinom mladih Nijemaca u jednom beach baru na Hidrobazi, gdje je oko 21.15 sati Bessinger sjedio s nekoliko svojih prijatelja, također mladih Nijemaca. Bessinger je Sediću rekao da mu se sviđaju njegovi dredloksi, no Sedić to nije shvatio kao kompliment, već kao uvredu. Verbalno je napao Nijemce koji su potom napustili beach bar i krenuli pješice prema Fažanskoj cesti.

Sedić je krenuo za njima na biciklu i sa psićem. Na Fažanskoj cesti Nijemci su se oko 22.40 sati zaustavili i pitali Sedića zašto ih prati, a on im je odgovorio da oni njega prate i da su ga oni silovali. Tada je izvadio nož i počeo njime mahati te je pritom Bessingera jednom ubo nožem u prsa. Uplašeni mladi Nijemci svog su ranjenog prijatelja odveli do terase obližnje Ville Lavanda, gdje su im pomogle vlasnica i njezina kći.

Pozvani su hitna pomoć i policija, a Sedić je spremio nož u ruksak, sjeo na bicikl i sa psom se odvezao do kampa Brioni, odnosno do Puntižele. Teško ozlijeđeni Bessinger prevezen je u pulsku bolnicu, ali je preminuo u 1.45 sati. Za to je vrijeme policija tragala za počiniteljem te je u ponoć i 20 minuta u kampu Brioni uhitila Sedića.

