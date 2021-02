STANOVNICI GAJNICA U STRAHU: ‘Znate da me je strah. Dugo sam budna i gledam hoću li vidjeti nekog čudnog da ide prema vratima’

“A strah me je. Znate da me je strah. Dugo sam budna i gledam hoću li vidjeti nekog čudnog da ide prema vratima, ali ne vidim. A možda je to netko iz zgrade”, kazala je Blaženka iz Gajnica

U Gajnicama se ponovila ista situacija u razmaku od samo dvadesetak dana. Naime, stanovnike Peruanske ulice u gluho doba noći budi požar i miris dima.

“Mislim, to je pokušaj ubojstva”, ustvrdila je Vlatka Jurčević.

“Probudio me dim. Nisam ja znala. Ja sam otvorila vrata. Dim je suknuo i vruća i odbacilo me je”, ispričala je Veronika Bartol za RTL.

[VIDEO] POGLEDAJTE KAKO JE VLASNIKU KONDICIJSKOG CENTRA U DUGOM SELU UPALA POLICIJA: Nakon sat vremena odlučeno da ga neće privesti

Strah se uvukao u naselje

“Obzirom da su to evakuacijski putevi i može se dogoditi da netko strada od dima koji je najveći neprijatelj svih, i vatrogasaca i svih građana kad dođe do požara”, izjavio je Zoran Grički, zapovjednik vatrogasne postaje Jankomir.

Strah se uvukao u naselje. Ni vrata sa šifrom nisu spriječila nove požare.

“A strah me je. Znate da me je strah. Dugo sam budna i gledam hoću li vidjeti nekog čudnog da ide prema vratima, ali ne vidim. A možda je to netko iz zgrade”, kazala je Blaženka iz Gajnica.

“Ljudi pričaju da je piroman jer ti požari očito nisu slučajni. Nisu samozapaljivi, nisu zbog instalacija, kvarova”, rekao je Miroslav iz Gajnica.

VLASNIK TERETANE NA TREŠNJEVCI IDE U PRITVOR; Policija otkrila zašto ga sve sumnjiči: ‘Zatekli smo četiri osobe koje su vježbale…’

Vatrogasci donose i konkretne savjete.

“U slučaju da se dogodi na hodniku-automatski zatvoriti vrata, zabraviti sve, izaći na prozor, udahnuti svježi zrak i čekati pomoć- vatrogasce. Ako se dogodi u stanu izaći van, ako je moguće, zatvoriti vrata za sobom i tako spriječiti prolaz dima u hodnik”, poručio je Gorički.

Građani Gajnica apeliraju na policiju da im pomogne, a iz policije kažu – upoznati smo sa situacijom.

DETALJI JUTROŠNJEG UŽASA NA ZAGREBAČKOJ OBILAZNICI: Auto se bez kočenja zabio u ralicu, kazaljka u vozilu zaglavila se na 180 km/h