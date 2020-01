STANODAVKA KOD KOJE JE ŽIVIO TROSTRUKI UBOJICA: ‘Filip je došao na preporuku časne sestre. Dan prije samo je sjedio’

Vlasnica stana kod koje je živio ubojica Filip Zavadlav: ‘Došao je na preporuku časne sestre koja mi je rekla da je to momak koji ne želi biti sa svojom familijom’

Standovka kod koje se u stan u splitskom Varošu doselio 25- godišnji Filip Zavadlav, koji je u subotu tijekom osvetničkog pohoda ubio trojicu muškaraca, potvrdila je za Večernji list kako se kod nje doselio prije više od godinu dana, i to na preporuku jedne časne sestre.

“Došao je na preporuku časne sestre koja mi je rekla da je to momak koji ne želi biti sa svojom familijom i koji traži svojevrsni azil”, rekala je stanodavka za Večernji list te dodala da je Filipa zadnji put vidjela kada su ga doveli na očevid. “Tada mi se ispričavao.”

Kaže da je tek kasnije doznala da je nakon ubojstva došao u unajmljeni stan gdje se presvukao. “Izašao je s vrećicom van, a sve su to snimile i nadzorne kamere sa susjedne kuće. To se događalo u subotu oko 16 sati. Bila sam u stanu do i nisam imala pojma ni da je došao ni što se događa.”

FILIP JE KAO DJEČAK BIO ZLOSTAVLJAN: Kad mu je bilo 13, majka je pretukla njega i brata, dobila je 40 dana zatvora; Ona tvrdi: ‘To su bezvezarije’

Uplatnice od 100 i 200 kuna

Među Filipovim stvarima koje su spakirane u najlonske vrećice, novinari Večernjeg su vidjeli suvenire s navigavanja, poput maski, kao i knjige, ponajviše vjerske tematike.

“Vidjela sam i uplatnice iz rujna i listopada. Glasile su na brata Stanislava, a iznosi su bili oko 100, 200 kuna. Pretpostavljam da je Stanislav tada bio u zatvoru, pa mu je on slao novac. Među tim njegovim stvarima su i pisma za djevojku Mariju. Čini mi se da su friško pisana jer su bila na radnom stolu. Ne znam što u njima piše, niti znam tko je Marija, no voljela bih da se javi i da joj pošaljem ta pisma. Što se tiče Filipovih stvari nemam ih namjeru nikome dati, osim njemu. Čekat će ga pa makar se iz zatvora vratio za 20 godina”, kaže stanodavka koja je također član Facebook grupe podrške Filipu.

“Mi u Varošu poštujemo obitelji žrtva. Protivimo se ubojstvu, no ovdje se radi o momku kojeg 20 godina nitko nije slušao, sve do sada kada je uzeo kalašnjikov”, kaže.

Bio je rastrojen

U razgovoru za Dnevnik.hr, vlasnica stana Marcela Sunara rekla je kako je dan prije nego što je ubio troje ljudi, Zavadlav bio rastrojen. “Ja sam rekla i policiji, on je dan prije, točno 24 sata prije, oko 15.30, 16 sati sjedio na ovoj stolici, za ovim stolom, sam samcat. Gledao je u prazno, pogledao ništa nije. Nije mi se javio. On inače kaže ‘dobar dan’, ali sad se nije javio, nije me ni pogledao. Nije ništa rekao. Samo je buljio u prazno, pojeo je nekakav jogurt, neko pecivo.”

POSLJEDNJI ISPRAĆAJ JEDNE OD ŽRTAVA TROSTRUKOG UBOJSTVA U SPLITU: Na Lovrincu je pokopan Marin Boban

PUSTILI NA SLOBODU TROJE LJUDI KOJE SU DOVODILI U VEZU S TROSTRUKIM UBOJSTVOM U SPLITU: Neće podnijeti nikakve prijave