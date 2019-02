DRAMA U SLAVONIJI: Pogledajte kako se stablo srušilo na auto u vožnji; vozilo je smrskano, a vozačicu pripremaju za operaciju

Mještani Trnjana strahuju od nesreća poput one koja je jučer jednoj vozačici uništila automobil, ali i uzrokovala teške tjelesne ozljede. Naime, stabla koja se ruše na cestu pucaju od starosti i dugo nisu pregledana

Teške ozljede zadobila je 43-godišnja vozačica na čiji se automobil u Trnjanima, kod Slavonskog Broda, srušilo stablo kestena. S teškom ozljedom desne potkoljenice prevezena je u brodsku bolnicu Dr. Josip Benčević, gdje se trenutačno nalazi na Odjelu kirurgije.

GOLEMI KESTEN PAO NA AUTO U POKRETU! Vozačica hitno prebačena u bolnicu

“Upravo sam pregledao snimke potkoljenice i pacijenticu pripremamo za operaciju koju ćemo obaviti danas u večernjim satima”, kazao je za 24sata kirurg i zamjenik ravnatelja bolnice dr. Boris Hrečkovski.

Palo još jedno stablo

Stablo, koje je puklo pri korijenu i to od starosti, gotovo u potpunosti je uništilo prednji dio automobila. Mještani Trnjana govore da to nimalo ne čudi jer je vjetar već srušio još jedno stablo. Pribojavaju se pritom kako bi do ovakvih slučajeva još moglo doći jer ne pamte kad je stabla posljednji put netko pregledao.