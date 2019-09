SREDNJOŠKOLKA SE OBRATILA ‘PROVJERENOM’ ZBOG MAHNITOG BIVŠEG DEČKA: ‘Sve što je htio, morala sam napraviti. Poludio bi za sve’

Obitelj srednjoškolke doznala je za još dvije žrtve koje su nasilnika također prijavile policiji

Sve je počelo kao klasična tinejdžerska ljubavna priča: 17-godišnja učenica srednje škole i dvije godine stariji mladić bili su u ljubavnoj vezi s kojom je sve naizgled bilo u redu. No ljubavnu idilu ubrzo je uništio mladić, otkrivši svoju mračnu stranu.

Maltretiranje, prijetnje i uvrede postale su gorka svakodnevnica srednjoškolke koja je kroz pakao prolazila sama, a žrtva je za emisiju ‘Provjereno’ progovorila o svom iskustvu s nasilnikom. Jedna kriva riječ bila je okidač za nasilje: “Sve što je on htio, ja sam to morala napraviti. Ako ne bih mogla van ili nešto, on bi poludio. Čim bi meni mobitel bio isključen nakratko, on bi isto poludio jer bi mislio da ja ne znam što radim, a ja sam bila samo doma ili tako nešto”. No, bio je to tek početak.

S vremenom su zahtjevi nasilnika postajali sve teži, a očekivanja sve veća. Ubrzo je od srednjoškolke tražio da neopravdano izostaje iz škole, a kad bi nastava završila čekao bi je u obližnjem kafiću: “Izveo me ispred kafića i rekao zašto sam ja njega provocirala. Ja sam rekla da ja ništa nisam napravila nego samo nisam mogla izaći iz škole kad je on to htio i on je nastavio da sam ja njega provocirala i onda me krenuo stiskati za vrat, ramena i ostalo mi je to plavo. Onda me za vrat počeo daviti i cijelo vrijeme dok je pričao da ja njega provociram, držao me za ramena i stiskao i poslije toga je rekao da je njemu žao što on to mora raditi”.

Iz dana u dan uvrede su bile sve gore

Nasilnik je obećavao da će prestati s takvim ponašanjem, ali bile su to samo prazne riječi. Uskoro su na red došle prijetnje obitelji: “Onda je prijetio da će dobiti otkaz moj tata radi toga i onda smo se mi pomirili jer mene je stvarno bilo strah jer ne bi htjela da radi mene dobije otkaz, radi takve gluposti. A ja mu nikad nisam rekla gdje on radi niti koja pozicija, ime i prezime… i sve je saznao”.

Sve se odvijalo u vrlo kratkom periodu, a iz dana u dan uvrede su bile sve gore.

Za to vrijeme, majka srednjoškolke slutila je da nešto ne valja, iako ju je kći uvjeravala u suprotno. No teret koji je samostalno nosila postao je pretežak i 17-godišnjakinja je majci priznala sve što joj se dogodilo. Prvi korak bio je odlazak na policiju gdje su ih uvjerili da će poduzeti sve da maltretiranje prestane. No pozivi i ljubomorno ponašanje nisu prestajali. Majka i kći ponovno su podnijele prijavu, nakon koje je napokon uslijedila reakcija policije. No, nedugo non što je mladić priveden, saznanje da je ponovno na slobodi uznemirilo je obitelj. Županijski sud pustio ga je na slobodu iako se radi, kako i u rješenju stoji, o opasnoj osobi. Mladiću je određena zabrana pristupa koju je prekršio pojavivši se ispred škole.

Obitelj srednjoškolke doznala je za još dvije žrtve koje su nasilnika također prijavile policiji, ali u oba slučaja sve je završilo bez posljedica. Dok obitelj doznaje za šokantnu informaciju da je za njim ispisana međunarodna tjeralica, reporter Ivan Čorkalo i ekipa emisije ‘Provjereno’ stupaju u kontakt s nasilnikom i istražuju zašto je mladić još uvijek na slobodi. Cijelu priču pogledate u četvrtak u 22:15 na Novoj TV.