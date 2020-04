SRBI ŠVERCALI MIGRANTE IZ AFGANISTANA PO HRVATSKOJ: Jedan priznao, a ostali rekli da su htjeli kupiti Peugeot

U optužnici stoji kako je jedan od njih za 500 eura potrpao devet migranata u automobil, dok mu je bračni par kojeg poznaje otprije, pomagao izbjeći policijske patrole vozeći se u drugom vozilu

Karlovačko Općinsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv 38-godišnjeg Perice K., 42-godišnjeg Zorana M. i 33-godišnje Ivane N. iz Srbije zbog krijumčarenja ilegalnih migranata. Njih je 14. siječnja na autocesti A1 kod Oštarija zaustavila policijska patrola te u iznajmljenoj Škodi pronašla devet migranata iz Afganistana.

Posao za 500 eura

U optužnici stoji kako je Perica K. za iznos od 500 eura “jednog smjestio na mjesto suvozača, šestero na stražnju klupu i dvojicu u prtljažni prostor vozila” te obećao novčanu nagradu Zoranu i Ivani kako bi mu “vozilom marke Dacia osiguravali pratnju na način da su se vozili ispred, kako bi na vrijeme upozorili na eventualnu kontrolu policijskih službenika”, doznaje Kaportal.

Perica K. je policiji priznao da šverc migranata te pojasnio da je zbog teške materijalne situacije posao dogovorio u Srbiji, s čovjekom koji se predstavljao kao Mile. On mu je i dao unajmljenu Škodu te 200 eura unaprijed, dok je 300 eura trebao dobiti nakon obavljenog posla. U rent-a-caru u Nišu Perica je zatekao i dvoje svojih prijatelja koji su tamo unajmili Daciju. Potom su svi zajedno krenuli prema Hrvatskoj i stali na mjestu gdje su trebali pokupiti migrante.

Perica se čudno ponašao

No, u odvjetništvu su Zoran i Ivana negirali njegovu priču. Zoran je izjavio kako su krenuli u Hrvatsku jer im je Perica rekao da tamo treba pokupiti automobil Peugeot te da će ih za pomoć nagraditi s 300 eura. Zbog toga su iznajmili Daciju, a Perica je ispred njih upravljao Škodom. Po preuzimanju Peugeota, on se trebao vratiti u Srbiju, a Ivana bi vozila Daciju. No, nakon što su ušli u Hrvatsku, perica se počeo zaustavljati na benzinskim postajama i razgovarati na mobitel, da bi im kasnije priznao da krijumčari migrante. Zoran je u svome svjedočenju napomenuo da nije htio sudjelovati u tom poslu te se s Ivanom, svojom suprugom, vratio u Srbiju. Dodao je kako uopće nije vidio migrante niti zna išta o njima.

Ivana je, pak, ispričala sličnu priču. Također je odbacila optužbe te je izjavila kako joj je suprug rekao da će u Hrvatskoj kupiti Peugeot. Dodala je da Pericu poznaje iz viđenja te da je i on u svojem autu išao s njima na put. Iz Niša su krenuli prema Hrvatskoj u autu koji je za njih Perica unajmio. No, po ulasku u hrvatsku on se počeo čudno ponašati, a u jednom trenutku, prema Ivaninim riječima, se izgubio te su ga oni pokušavali pronaći. Nakon bezuspješne potrage su se okrenuli i vratili u Srbiji te su uhićeni na granici.