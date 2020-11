SRAMOTNI I GNJUSNI KOMENTARI HRVATA O ŽENI KOJU JE SILOVAO MUŽ: ‘Društvo još nema razvijen senzibilitet o ovom problemu’

‘To što ljudi govore da silovanje u braku ne postoji samo je još jedan dokaz da živimo u patrijarhatu’

Kada je u pitanju problematika silovanja u braku, Hrvati na društvenim mrežama zaista ostavljaju gnjusne komentare poput “Kako muž može silovati svoju ženu” i “objektivno je da žene kad ne mogu izdominirati počnu lagati i dramiti”.

Prema pisanju portala Zagreb.info, dostupna statistika pokazuje da je svaka treća žena zlostavljanja u bračnoj zajednici, dok godišnje u Hrvatskoj od 22 do 45 žena smrtno strada od ruke svog partnera, neovisno je li u pitanju bivši ili sadašnji partner. Od 15 do 20 neprijavljenih silovanja dolazi na jedno prijavljeno silovanje i to dobrim dijelom zato što su žrtve silovanja stigmatizirane kada progovore o toj traumi.

Preko 90 posto obiteljskog i seksualnog nasilja počinjeno je upravo nad ženama. Mjere uvedene uslijed borbe protiv koronavirusa doprinijele su povećanju obiteljskog nasilja. I ove godine je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obavijen mučnom realnošću.

‘Gotovo je nemoguće pronaći ženu koja je bila zlostavljana u braku, a da nije i silovana’

Na ovu temu je govorila poznata feministica i saborska zastupnica Nove ljevice Rada Borić. Objašnjava da, premda je Zakonom jasno definirano da je silovanje svaki seks bez privole, kao i onaj u braku ili vezi, u društvu još uvijek nije razvijen senzibilitet o ovom problemu.

“To što ljudi govore da silovanje u braku ne postoji samo je još jedan dokaz da živimo u patrijarhatu. Ruganje tome u komentarima proizlazi iz stereotipa da je žena vlasništvo muža, a ovakvo promišljanje je izuzetno opasno jer po tome bi svaka žena svome suprugu trebala biti vlasništvo i davati mu besplatne seksualne usluge.

Gotovo je nemoguće pronaći ženu koja je proživjela nasilje u braku, a da nije svojevremeno bila silovana. Premalo se proračunskog novca izdvaja za žrtve obiteljskog nasilja. Iako smo prije dvije godine usvojili Istanbulsku konvenciju prema kojom smo se kao država obvezali izgraditi sklonište za žene na svakih 30.000 stanovnika, sramotna je činjenica da u šesta županija još ne postoji niti jedno, a sva postojeća su krcata”, ističe Rada Borić za Zagreb.info.

Premijer Andrej Plenković je danas poručio da je pokrenuta SOS linija za žrtve nasilja, dostupna 24 sata dnevno i gdje stručna pomoć stoji na raspolaganju.

“Potpisana su dva ugovora za sigurne kuće, a u procesu je još takvih ugovora čime ćemo zaokružiti postojanje sigurnih kuća u svim županijama. Primijetili smo da je manje prekršajnih prijava, a više kaznenih prijava za nasilje nad ženama od novog zakona. Postigli smo željeni efekt”, rekao je Plenković.

