SRAMIO ŠTO GA JE PREBILA CURA: Lagao policiji da su ga orobili, pa sam zaradio kaznenu prijavu

Bizaran slučaj zabilježila je riječka policija

Policijska uprava primorsko-goranska dovršila je kriminalističko istraživanje nad dvoje hrvatskih državljana, zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela općeg kriminaliteta, piše Novi list.

Policija 30-godišnjeg muškarca sumnjiči da je 21. travnja ove godine prijavio da je bio žrtva razbojništva koje su nad njim počinile nepoznate osobe na području Škurinja. Uz to, zaradio je i tešku tjelesnu ozljedu. No, policija je utvrdila da je kazneno djelo prijavio, iako je znao da to nije istina. Istraživanjem je utvrđeno da ga je ozlijedila 23-godišnjakinja prilikom svađe istoga dana.

Zbog počinjenja kaznenog djela lažnog prijavljivanja kaznenog djela, muškarac je kazneno prijavljen županijskom državnom odvjetništvu, kao i 23-godišnjakinja koja je osumnjičena za počinjenje kaznenog djela nanošenja teške tjelesne ozljede.