SPREMA SE SUĐENJE MUČITELJIMA IZ DRAGANIĆA: Bosanca držali kao roba, tukli ga, izgladnjivali i izbijali mu zube

U listopadu prošle godine hrvatska javnost bila je zgrožena pričom o sudbini 37-godišnjeg Rasima Ćufurovića iz Velie Kladuše u BiH kojega su članovi obitelji velić iz Draganića kod karlovca držali kao roba na svome imanju u neljudskim uvjetima.

Taj jeziv slučaj uskoro će dobiti sudski epilog jer se na Općinskom sudu u Karlovcu sprema suđenje Petru Veliću, njegovim sinovima Draženu, Ivanu i Igoru, te osobama s inicijalima T. V., M. J., R. N. i J. A. optuženima za zlostavljanje Ćufurovića.

Uspio pobjeći jer su mislili da je mrtav

Kako piše sarajevski Dnevni avaz, predmet je 3. listopada dodijeljen sutkinji Blaženki Lugar-Vladić, koja će navedenima suditi po optužnici da su od travnja 2016. do listopada 2017. na svome imanju prisiljavali Ćufurovića na teški rad bez naknade, iskorištavajući njegovo siromaštvo i usto ga fizički zlostavljali i izgladnjivali.

Ćufurović je u potrazi za poslom završio na imanju Velićevih u Draganiću. Ondje su ga držali u ropstvu, psihički i fizički zlostavljali. On je lani u listopadu uspio pobjeći s imanja jer su Velići mislili da je podlegao ozljedama koje su mu nanijeli premlativši ga. Polumrtvog su ga bacili u grabu iza imanja, no Rasim je otamo ispuzao i došao do susjeda koji su pozvali Hitnu pomoć.

Zbog zlostavljanja izgubio 30 kilograma

U karlovačkoj Općoj bolnici bili su šokirani vidjevši u kakvom je stanju i s kakvim ozljedama dovezen. Liječnici su potom dojavili policiji i tada se klupko ovog stravičnog slučaja počelo odmatati, piše Dnevni avaz.

Ćufurović je na tijelu imao višestruke ozljede od udaraca, prijelome desne podlaktice, zubi su mu bili izbijeni, a donja čeljust slomljena. Na leđima je imao rane koje su, kako je rekao, nastale kada su ga nasprejali sredstvom za čišćenje papaka stoke. Noktiju nije imao. Otpali su jer su ga Velići čekićem udarali po prtima ruku i nogu. Od silnih batina mokrio je krv, a u ropstvu je izgubio 30 kilograma.Njegovo stanje najzornije prikazuju fotografije prije i poslije stravičnog robovanja kod Velićevih.

Nakon oporavka u bolnici, smješten je u sklonište za žrtve trgovanja ljudima.

Mučitelji odbacuju optužbe i brane se šutnjom

Njegovi mučitelji pred tužiteljem su negirali optužnicu za počinjenje kaznenog djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, odnosno trgovine ljudima, protupravnog oduzimanja slobode i nanošenja teških ozljeda. Potom su se branili šutnjom.

Njihov odvjetnik tvrdi da oni, kao Romi, smetaju susjedimakoji ih ne žele u svojoj blizini, pa su u ovom slučaju odlučili svjedočiti protiv njih.