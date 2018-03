SPORNE RIJEČI LUKE MODRIĆA NA SUĐENJU BRAĆI MAMIĆ: ‘To ja nikad nisam rekao! Ja sam vam rekao tamo da se ne mogu sjetiti’

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku otvorilo je istragu protiv Luke Modrića zbog sumnje u lažno svjedočenje na suđenju braći Mamić i ostalima prošlog tjedna u Osijeku.

DORH u svojem priopćenju navodi kako ima osnovanu sumnju da je prilikom svjedočenja Modrić počinio kazneno djelo protiv pravosuđa davanjem lažnog iskaza s obzirom na činjenicu da je tijekom istrage govorio jedno, a na Sudu drugo.

Prije saslušanja na Sudu, Luki Modriću jasno je dano do znanja da pred Sudom mora govoriti istinu, te kako je lažno svjedočenje kazneno djelo. ‘Jeste li razumjeli? Jesam!’, kazao je Modrić pred Sudom, a onda je naveo kako je 2015. pred USKOK-om, kada je govorio o razgovorima između njega i Zdravka Mamića u svezi podjele transfernog obeštećenja, mislio samo na reguliranje građansko-pravnog odnosa između njih dvojice, kao i da nikada pred USKOK-om nije rekao da je aneks ugovora potpisan naknadno, nakon što je počeo igrati za inozemni nogometni klub.

Vlastitu izjavu u USKOK-u, koju je dao prilikom istrage, a u kojoj je kazao kako nije u pisanom obliku sa Zdravkom Mamićem dogovorio novčani iznos od transfera, na Sudu u Osijeku prošlog je tjedna najprije opravdavao.



‘Ja sam tu vjerojatno pogriješio, zato što sam ja tu mislio da kada dobijem 50 posto dijela mog transfera, nije bilo navedeno koliko će još pripasti meni, a koliko će pripasti Zdravku. Ja sam to mislio i ispričavam se ako sam tu pogriješio’, kazao je Modrić.

VIDEO ANALIZA NET.HR-a: Kako je Luka Modrić promijenio iskaz i hoće li zbog toga sada pasti USKOK-ove optužbe protiv Mamića

No USKOK-u je i dalje sporno vrijeme potpisivanja spornog aneksa ugovora prema kojem Modriću pripada 50% transfera nakon odlaska iz Kluba. Modrić je USKOK-u rekao da je taj ugovor s Mamićem potpisao nakon odlaska u Tottenham.

‘To ja nikad nisam rekao, da je sačinjeno nakon. Ja sam vam rekao tamo da se ne mogu sjetiti kad je bilo napravljeno’, rekao je sada Modrić pred Sudom.

Potom je dodao da su nakon odlaska iz kluba, on i Mamić, razgovarali samo o raspodjeli polovice novca, a ne između Modrića i Dinama.

‘Kao što sam već rekao, cilj mi je bio da u budućnosti on nema nikakvih potraživanja prema meni. Ja nisam nikad rekao da je to bilo poslije, da je potpisan aneks. To vi dobro znate’, rekao je Modrić.

Odvjetnik Branko Šerić za N1 objasnio je kakve su posljedice iznošenja lažnog iskaza na sudu.

‘Često se događa da svjedoci u najmanju ruku modificiraju iskaz, da se ograđuju od ranije izrečenih dijelova iskaza, a rijeđe se događa da daju potpuno drugačiji iskaz na glavnoj raspravi u odnosu na onaj koji su dali tijekom istrage ili pred USKOK-om. Takav svjedok koji mijenja, modificira iskaz svjestan je da time iskrivljuje točne činjenica, dakle, daje lažni iskaz koji je dijelom ili u cjelosti suprotan onom koji je dao tijekom iskaza, može biti kažnjen sa od šest mjeseci do pet godina’, kaže Šerić.

Sporne se rečenice nalaze u iskazu kojeg trostruki osvajač Lige prvaka nije pročitao jer kaže jedva je čekao da izađe iz USKOK-a.