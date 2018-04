‘Tada me polegao na svoj krevet, kao da mi malo prođe omamljenost, da mogu kući doći normalan, legao pored mene zagrlivši me i mazeći me po bedrima, po trbuhu, rukama, pričajući mi o Božjoj ljubavi prema nama.’

Splitski fratar koji je pod suspenzijom jer ga se sumnjiči da je godinama seksualno zlostavljao maloljetnike, proteklog je petka ispitan u splitskoj policiji. Prema pisanju Slobodne Dalmacije, 78-godišnji fratar je sve negirao, a nakon ispitivanja je pušten.

U policiju je stigao sam, bez odvjetnika.

Prema zasad dosupnim informacijama, njegove žrtve tvrde kako se zlostavljanje događalo početkom i sredinom devedesetih te postoji mogućnost da sve ode u zastaru. No, konačnu odluku ipak će donijeti Općinsko državno odvjetništvo koje je iz crkvenih redova dobilo svu traženu dokumentaciju.



FRATAR IZ SPLITA SUSPENDIRAN ZBOG PEDOFILIJE: ‘Nisam ja nikoga zlostavljao, imam 78 godina…’

Prijavio ga gvardijan

Prijavu protiv 78-godišnjeg fratra podnio je u prosincu prošle godine aktualni gvardijan samostana sv. Frane, a nakon što je priča izašla u javnost, javilo se još nekoliko žrtava, među kojima i muškarac koji tvrdi da od 2011. godine upozorava Provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca na ono što se njemu događalo sa spomenutim fratrom, početkom devedesetih kad mu je bilo svega 15 godina.

Kako je sam kazao, danas 78-godišnji fratar, u sakristiji ga je dirao po intimnim dijelovima.

Uskoro ih se počelo javljati još.

Napio i obljubio dijete

‘Tog nesretnog dana, potkraj 1991. godine došao sam na poziv fra G. u prostorije samostana sv. Frane na splitskoj Rivi. Dočekao me srdačno, veseo, nasmijan i pretjerano ljubazan, tada 55-godišnji fratar, koji mi je dan ranije ponudio mjesto u crkvenom bendu. Hvalio se kako imaju najbolji bend u Splitu, kako mladi vole dolaziti na nedjeljne mise upravo radi njihova benda i načina na koji oni interpretiraju poznate vjerske napjeve, nimalo uštogljeno, naprotiv, čak za to vrijeme previše moderno i živo u usporedbi s drugim crkvama. Nakon što mi je pokazao prostorije gdje je bend održavao probe i kad smo vidjeli opremu i instrumente kojima se koriste, pozvao me u svoju privatnu sobu na kolače. Kao dijete bio sam presretan što se to događa meni, što sam se toliko približio crkvi. Osim kolača, na stolu je bilo i nekoliko boca alkoholnih i bezalkoholnih pića, neki sokovi i opet neki viski ili konjak. Poželio sam sok jer alkohol nisam još probao, i znao sam da mi moji roditelji to ne bi odobrili. Fra G. se s tim međutim nije složio… Rekao je kako svaki pravi muškarac mora biti u stanju popiti koje piće i ostati pri sebi. Rekao je i kako Gospodin u tome ne vidi grijeh, da je grijeh samo u neumjerenosti, a on zna mjeru i nikada je ne prelazi’, ispričao je za Slobodnu.

No, fratar je ubrzo ulio još nekoliko čašica.

‘Tada me polegao na svoj krevet, kao da mi malo prođe omamljenost, da mogu kući doći normalan, legao pored mene zagrlivši me i mazeći me po bedrima, po trbuhu, rukama, pričajući mi o Božjoj ljubavi prema nama, govoreći kako smo nas dvojica tako zagrljeni u Njegovim očima predivni, i kako je upravo taj fizički izričaj ljubavi prava potvrda iste pred Gospodinom… Nastavio je sve dok nije postigao željeni učinak, moju erekciju, znajući da tu prestaje moj svaki dodir sa stvarnošću, znajući da tada može sa mnom omamljenim i uzbuđenim što god mu se prohtije. Navaljivao je usprkos mom uzmicanju i pokušajima da se oduprem, sve dok nismo bili potpuno goli, i dok nije došlo do njegova orgazma. Nakon nekoliko minuta ležanja je ustao, odveo me pod tuš, uvjerio se da smo obojica potpuno čisti i da sam dovoljno priseban da odem svojoj kući, a da nitko ništa ne posumnja’, rekao je.

Cijelu tu priču ova je žrtva ispričala i istražiteljima, a kad je crkveni istražitelj pitao osumnjičenog fratra o identitetu osobe koja je svjedočila za Slobodnu, on je odmah rekao njegovo ime, te navodno nije negirao takav odnos.