SPLITSKI SPECIJALCI ‘POSKRIVEČKI’ UBIJALI DIVLJAČ U GORSKOM KOTARU? Trebali paziti na ilegalne migrante pa otišli ilegalno loviti

Unatoč službenim negativnim rezultatima interne istrage, očito je ostala sumnja da su specijalci ‘operirali’ ogulinskim područjem i ilegalno lovili i zato pola godine neće biti u elitnoj jedinici nego ‘obični’ policajci

Četiri pripadnika Specijalne jedinice policije BATT Split dobili su “prisilni” privremeni premještaj na druga radna mjesta i to samo par dana prije obilježavanja 30. godišnjice osnivanja te jedinice.

Prema pisanju portala Zadarski.hr, okončana je istraga u vezi optužbi da su četiri specijalca sudjelovala u krivolovu koji se odvijao na području Gorskog kotara.

Tamo su splitski specijalni policajci već duže vrijeme raspoređeni na raznim zadaćama kontrole granice, a trojica specijalaca će idućih pola godine raditi kao “obični” policajci u ispostavi granične policije u Imotskom. Jedan od njih završio je u 1. policijskog postaji u Splitu.

Lovočuvaru dozlogrdio krivolov specijalaca

Zadarski.hr doznaje o kojim se optužbama radi koje su specijalce privremeno izbacili iz elitne postrojbe. Dobro upućeni izvori otkrili su da je lovočuvar lovišta, koje se prostire na ogulinskom području, prije nekog vremena primijetio tragove krvi na području koje kontrolira i kod naselja Jasenak.

Lovočuvar je još uočio i da divljač nedostaje te je zamijetio tragove vozila. Nije mu bilo jasno što se događa jer bi on kao lovočuvar trebao znati u slučaju da netko na tom području legalno lovi i zato je posumnjao da je riječ o krivolovcima. Palo mu je napamet da su to policajci jer oni jedini idu u ta zabačena područja te, koliko se zna, dolaze vozilima. Lovočuvaru su se sumnje u policajce navodno javile kada je shvatio da divljač stradava baš u vrijeme kada na tom području dežura točno određena grupa splitskih policajaca.

Govorilo se da se ilegalno ubijena srnetina dalje preprodaje. Neslužbeno se doznaje da je lovočuvar utvrdio da su pet srna i jedan srndać ubijeni tijekom krivolova. Lovočuvaru je očito dozlogrdilo da se na području ubija divljač bez njegova znanja.

Specijalci se držali priče da ‘nemaju pojma’

Na jednom druženju, na kojem su bili prisutni i neki lokalni šefovi policije, lovočuvar se požalio da bi policijski djelatnici mogli ilegalno ubijati divljač, doznaje Zadarski.hr. Rekao je da ih se upozori kako više ne bi radili štetu. Ni tada ni kasnije lovočuvar nije htio podnijeti formalnu prijavu već je tražio upozorenje za specijalce. No, policajci su obavijestili nadređene pa je na teren poslana unutarnja kontrola. Oni su par dana “češljali” teren i ispitali su osumnjičenu grupu od šest do sedam specijalaca.

Policajci su se držali priče “da nemaju pojma o čemu se radi” te da nitko od njih nije sudjelovao u ikakvom krivolovu. Poslani su na poligraf u sklopu istrage te su svi na to pristali. Oni koji nisu pristali otići na detektor laži su četvorica policajaca, od kojih su trojica iskusni dugogodišnji pripadnici Specijalne policije. Među njima je i njihov rukovoditelj.

Istragom se provjeravalo i je li bilo neovlaštenog i neprijavljenog pucanja iz osobnog oružja te nedostaje li streljivo koje su zadužili. Na kraju se sa sigurnošću nije moglo dokazati da su baš prokazani specijalci sudjelovali u krivolovu. Tijekom veljače 2021., u suradnji s nadležnim ODO-m, obavljen je očevid na službenim policijskim vozilima i u prostorijama u kojima su bili smješteni specijalci.

Nije pronađena niti jedna kap krvi, niti srneća dlaka ili bilo što što bi ih povezalo s nestalom divljači i krivolovom.

Ništa od prijava

S obzirom na to da nikakvi materijalni dokazi nisu pronađeni koji bi pokazivali da su specijalci bili u krivolovu, kaznene prijave za protuzakoniti lov nisu podignute. Također, nema ni prekršajnih prijava. Po zakonu se kazneno odgovara kaznom zatvora do godine dana i to čak i ako je netko lovio divljač za vrijeme lovostaja ili na području gdje lov nije dopušten. Isto tako, takva kazna čeka i osobe koje love divljač bez položenog lovačkog ispita. Ostalo spada u prekršaje.

Unatoč službenim negativnim rezultatima interne istrage, očito je ostala sumnja da su specijalci “operirali” područjem i ilegalno lovili. Tako je odlučeno da specijalci dobiju disciplinarne mjere pa će tako idućih šest mjeseci biti “obični” policajci, a ne u elitnom odredu.

“Možemo potvrditi da smo bili upoznati s informacijom o kojoj govorite i glavni ravnatelj policije je odmah po saznanju naložio obavljanje izvanrednog nadzora kako bi se utvrdile sve činjenice. Što se tiče premještaja navedenih djelatnika, radi se o privremenom premještaju zbog potreba službe”, odgovorili su iz MUP-a za Zadarski.hr.