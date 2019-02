RAZBIJAČ AUTOBUSA LEŽI NA PSIHIJATRIJI: Usred napada bulaznio u psihozi, otkriveno na čemu je točno bio

Testiranjem je utvrđeno da je 29-godišnjak koji je u nedjelju u Sv. Kaji demolirao autobus bio pod utjecajem amfetamina

Nakon divljačkog ispada mlađeg muškarca koji je u Sv. Kaji u nedjelju oko 6 sati istrgnutim brisačem demolirao autobus gradskog i prigradskog projevoznika Prometa d.o.o. na liniji 37, test na opojnu drogu pokazao je da je 29-godišnjak bio pod utjecajem amfetamina, piše Slobodna Dalmacija.

Naime, 29-godišnjak je nakon partyja u Solinu doživio psihotičnu reakciju zbog konzumiranja amfetamina. Bio je na hladnoći, odjeven samo u kratke rukave i hlače te prvo pokušao zaustaviti nekoliko automobila. Nakon toga brisačem razbijao autobus, pri čemu je nesuvislo govorio.

Trenutno se nalazi na Odjelu psihijatrije KBC-a Split zbog opasnosti za okolinu te će biti otpušten na liječenje nakon stabiliziranja stanja.

Otprije ima problema s drogom

Muškarac, koji ima probleme s drogom od prije više od pet godina, prije demoliranja autobusa bio je 15 dana u pritvoru zbog nasilja u obitelji jer je razbijao ulazna vrata stana jednog od roditelja. Dijagnosticirana mu je depresija te je s vremeno razvio politoksikomaniju, tj. istodobnu ovisnost o nekoliko narkotika, uključujući i alkohol.

Već je jednom bio na psihijatriji splitske bolnice, a u nedjelju ujutro je hospitaliziran pod dijagnozom akutne psihotične reakcije zbog konzumacije droge.

NOVE SNIMKE MAHNITOG SPLITSKOG VANDALA: ‘Nije znao ni di je, ni što je; jako teško da će sutra ičega sjećati’

POMAHNITALI SPLITSKI RAZBIJAČ: Zaustavio gradski autobus pa ga šipkom demolirao dok su putnici bili unutra

Šteta koju je na Prometovom autobusu je oko 70 tisuća kuna, doznaje Hina od direktora splitskoga gradskog prijevoznika Miroslava Delića.

Direktor Delić je rekao da je tom prilikom razbijeno sedam stakala, brisači i spremište motora te da će autobus jedno vrijeme biti izvan uporabe dok se ne naruče i ne postave uništeni dijelovi.

Osim toga, riječ je o autobusu koji je proizveden 2007. godine i jedan je od novijih gradskih autobusa jer njihov prosjek 14 godina.

Vozač je na bolovanju zbog šoka

“Do danas nam se vozač ni bilo tko od putnika nije prijavio da je ozlijeđen. Naš vozač je od danas na bolovanju. Pretrpio je jako veliki šok i treba doći k sebi. Tom je vozaču u posljednjih pet godina to drugi napad na radnome mjestu u autobusu”, rekao Delić.

Policija je rekla kako će s 29-godišnjakom obaviti razgovor kad na to bude spreman, to jest kad mu završi liječenje u splitskoj bolnici. Nakon demoliranja autobusa bježao je od policajaca, no oni su ga ipak uhvatili i odveli u splitsku bolnicu, gdje je primljen na Odjel psihijatrije.