SPLITSKI POMORAC UPUCAO SUSJEDA U STOMAK: ‘Pištolj sam nabavio jer me susjedi iz par stanova progone, prisluškuju, uzimaju mi fotografije’

Splićanin koji je ranio metkom u stomak Lea Krstulovića tvrdi da je kupio pištolj preko interneta jer ga progone susjedi

39-godišnji pomorac P.Ć. uhićen je u subotu zbog pokušaja ubojstva Lea Krstulovića (38) metkom u stomak. Ovaj Splićanin, rođen u Tomislavgradu u BiH, u svojoj je obrani rekao kako je pištolj češka zbrojovka, kalibra 7,65 mm, nabavio preko interneta jer ga progone susjedi. “Pištolj sam nabavio preko oglasa na internetu za tisuću eura jer me susjedi iz par stanova u Mosećkoj 63 B progone želeći jeftino kupiti moj”, tvrdi on.

P.Ć. je izjavio kako nabavio oružje prije par mjeseci jer se bojao napada susjeda koji ga, navodno, prisluškuju, snimaju, uzimaju fotografije s mobitela i objavljuju ih preko interneta. “Žele me eliminirati pa su mi izbušili gume na automobilu, a jednom su mi olabavili vide na kotačima kako bih poginuo vozeći”, tvrdi te dodaje da je dana kada je upucao Krstulovića pucao u strahu.

Mislio pucati u noge?

“Preplašio sam se da će me susjed iz stana do mog napasti. Lupao mi je nogama po vratima i želio ući. Mislio sam mu pucati u noge, ali je metak slučajno završio u trbuhu”, izjavio je ovaj pomorac koji živi sam. Iako mu do sada nije bio dijagnosticiran neki mentalni poremećaj, vjerojatno će mu biti određeno psihijatrijsko vještačenje s obzirom na iznesenu obranu i budući da je u nedjelju nakon privođenja prema policiji bio neugodan, napet i agresivan.