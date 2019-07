SPLITSKA ‘TAXI MAFIJA’: ‘Šef’ je ipak završio u pritvoru; Premlaćuju, razbijaju glave, prijete smrću, silovanjima i vrijeđaju

Anonimni taksist ispričao je medijima detalje svog bliskog susreta s kolegama čija je snimka prijetnji prije nekoliko dana objavljena u eteru

Nedavno su procurile tonske snimke na kojima jedan “taxi boss” pred splitskom zračnom lukom prijeti konkurenciji, ali i svojim suradnicima. On je s jednim kolegom prijetnje i ostvario, pa su njih dvojica 12. srpnja zabranili jednom taksistu da radi na njihovu području tako što su ga uhvatili za vrat, prijetili mu smrću i razbili mu mobitel. Zbog toga je nasilni taksist završio na 30 dana u istražnom zatvoru.

Na snimkama se čuje kako “Ne možemo nas tri tući 20 ljudi”, pa “ne more se tu zarađivat 500 eura dnevno i ladit jaja, javljajte mi se na poruke brže nego do sada”. Osim toga, savjetuje svoje kolege koga treba maknuti i kako zaplašiti one koji sve žele prijaviti policiji, a prethodno su od njih dobili batina. Na snimkama se pojavljuju i još dvije osobe te govore o šamaranju i najavljuju nova premlaćivanja, razbijanja glava, silovanja te prijete i vrijeđaju.

Jedan od pretučenih konkurenata je šutnjom dospio u milost “taxi mafije” i njemu je dopušten rad na aerodromu jer “čovika smo ubili na kućnim vratima i nije prijavija na policiju”.

Bude ih i po 20

No, nije taj poslušni taksist jedini. Novinari Slobodne Dalmacije razgovarali su s jednim od napadnutih taksista. On tvrdi kako je nasilnika više od troje.

“Mene i mojih dvoje kolega je 2. srpnja ove godine napala grupa najprije od troje, a potom od dvadeset ljudi, tih taksista na splitskom aerodromu. I kada smo dobili batine, objašnjeno nam je da ne smijemo dolaziti ni voziti nikoga s Resnika”, rekao je napadnuti taksist. i dodao kako je glavni u cijeloj priči imao zabranu prilaska aerodromu prije tri godine. Sada ima tvrtku s 20 vozila. Priznaje kako on, kao ni mnogi drugi, više ne vozi na Resnik.

Na aerodromu postoji policijska postaja, no policija nije nadležna za ilegalni prijevoz. To je u domeni Carinske uprave i inspekcije cestovnog prometa Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Policajci pogledaju što se dogodilo i što će žrtve prijaviti, ali ne idu u razbijanje organiziranog kriminala.

“Dok se ovakva djela budu tretirala kao narušavanje javnog reda i mira ili kao prijetnja, tu nema sreće, niti će problem biti riješen”, govori jedan odvjetnik koji smatra da se ovdje radi o zabranjivanju ustavnog prava pojednicu na rad, što je puno teže i složenije djelo.

Žrtveno janje

Navodno na Resniku postoji nekoliko interesnih skupina, a čovjek koji na snimci prijeti je lani štrajkao glađu zbog nepoštenih presuda raznih sudova protiv njega, koje su donesene nakon policijskih prijava.

“Htio sam otići sa ženom i dvoje djece živjeti u Njemačku jer mi ovdje nisu dali mira ni policajci ni pravosuđe, ali sada se stanje popravilo, imam svoju firmu, radim dobro, uredno državi plaćam sve poreze i to sada očito opet nekome smeta. Smetam im kad me uhićuju, smeta im kad radim”, rekao je tada. No, nedugo nakon toga mu je netko izbušio sve gume na vozilu koje je bilo parkirano ispred njegove tvrtke u Kaštel Lukšiću.

“Vozilo kojim obavljam taksi-usluge trebalo je biti zapaljeno, to odgovorno tvrdim, ali ga je lajanje moja četiri psa otjeralo. U bijegu mu se iz kante prolila velika količina nafte. Je li riječ o konkurenciji kojoj smetam ili su u pitanju neki drugi motivi – to ne znam. Nadam se da će kaštelanska policija otkriti i motive i počinitelja”, jadao se tada napadač.

Prijave i odluke

Podaci PU splitsko-dalmatinske podaci govore da je od početka ove godine provedeno više kriminalističkih istraživanja koja su rezultirala prijavom protiv četiri osobe zbog prijetnji, ods čega je dvojici određen pritvor, jednome zbog prijetnji i nanošenja teških ozljeda te jednoga zbog nanošenja lakših ozljeda i jednoga zbog oštećenja tuđe stvari. Uz to su podnesene i 22 prekršajne prijave protiv 13 osoba zbog remećenja javnog reda i mira. No, anonimni taksist kaže kako postoji veza između policije i taksista, po kojoj napadači dobivaju iskaze žrtava.

Ovom dugogodišnjem problemu se pokušalo doskočiti donošenjem Odluke o javnom redu i miru koju je usvojilo kaštelansko Gradsko vijeće prije više od pola godine. Ona je usvojena zbog regulacije obavljanja taksi prijevoza na području aerodroma i s ciljem sprječavanja

Odluka je usvojena kako bi se reguliralo obavljanje taksi prijevoza na području aerodroma u Resniku i to zbog zaštite taksista koji imaju dozvolu od Grada Kaštela. Njome se utvrđuje tko i kako može koristiti parking Zračne luke, ponašanje prijevoznika i druge stvari, a kazne se kreću od 1000 do 10.000 kuna.