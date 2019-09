PRAVNICA S BRATOM PREBILA I OPLJAČKALA UMIROVLJENIKA? ‘Zvao me na spoj i prijetio mi, nasrnuo je na mene’

Splitska pravnica kaže kako iza prijave stoji osoba bliska s njezinom bakom te kako je jedan od članova njene uže obitelji istoga zatekao u stanu dok je bolesni djed bio kod njih

32-godišnja Mia Jaman i njezin brat Marko (24) Slobodnoj Dalmaciji su ispričali svoju stranu priče o optužbama za razbojništvo i pokušaj razbojništva na štetu 71-godišnjeg Marina Anđelića iz Vinišća. “Istina mora pobijediti pa makar to i potrajalo jer laže je uvijek laž, a istina je uvijek istina”, kazali su.

Mia je iznijela neke obiteljske prilike zbog kojih se našla u ovoj situaciji, kaže da zbog toga nije sretna, no i da je “već dovoljno ukaljano njeno i bratovo ime”.

Tvrdi da umirovljenik laže i da to može dokazati

“Umjesto da se pripremam za pravosudni ispit, ja se moram baviti lažima ovog 71-godišnjaka. Zašto lažima, pa zato što imam petnaestak poruka gdje me je taj Marin zvao na spoj i prijetio da ukoliko to ne učinim kako će mene i brata prijaviti policiji”, rekla je Mia i novinaru Slobodne Dalmacije pokazala jednu od poruka koja glasi: “hvala što si me privarila, ja ću sutra sa nalazom doktora na policiju pa se pravdaj i ti i brat”.

Pravnica kaže kako iza prijave stoji osoba bliska s njezinom bakom te kako je jedan od članova njene uže obitelji istoga zatekao u stanu dok je bolesni djed bio kod njih.

‘Moj brat ga nije napao’

“To se dogodilo kada smo djeda vraćali u stan. Najprije se popeo kat iznad stana, a onda je otišao u kafić preko puta, a ja revoltirana sam došla za njim i vjerojatno mu izgovorila par ružnih riječi koje spominje. Zamolio me mogu li ga prebaciti na autobusnu postaju Solinska gdje je trebao krenuti za Marinu jer mi je rekao da je do Splita došao taksijem. Iskreno, otišla sam s njim u kafić jer mi je obećao pokazati sve ono što me zanimalo o mojoj baki i nikakav drugi razlog za to nije bio. Nakon toga odlazimo iz kafića gdje se on spotiče i pada preko skala, a vidite sada za to optužuje moga brata koji tu nije ni bio”, ispričala je Jaman te dodala kako je ponudila da ga odvede na Hitnu u split, no on je to odbio i rekao kako želi da ga vozi u Trogir.

Mia kaže da je pristala, iako se radi o čovjeku koji je organizirao napad na njezinu obitelj.

Tvrdi kako ju je namamio i nasrnuo na nju

“On nakon toga uporno šalje sms poruke i poziva me da se nađem s njim u Marini na večeri za koju mi želi platiti tisuću kuna samo da se pojavim i dosađuje mi sa još milijun glupih poruka. Da ga se riješim i da mu konačno objasnim kako da me se konačno kani pristajem doći u Marinu. Trebali smo se naći pokraj bine gdje se održavao koncert Miroslava Škore te sam bez straha došla. On se nije tu pojavio nego mi je rekao kuda da krenem sa svojim vozilom te me navukao u mračnu i relativno neosvjetljenu ulicu, ušao u automobil u vidno alkoholiziranom stanju te nasrnuo na mene”, ispričala je Mia.

Detalje “nakaradne situacije” nije htjela iznositi, kaže da ih želi što prije zaboraviti. Navodi i kako joj je konstatirana i trzajna ozljeda vratne kralježnice od njegova povlačenja za kosu, a tvrdi i kako ima hematome po ruci i tijelu od njegova stiskanja.

Pravnica smatra kako je njezinog brata Anđelić uveo u priču kako bi se njoj osvetio.

Brat kaže da ima alibi

“Kod tog prvog navodnog napada na njega ja sam bio kući sa trudnom suprugom i sinom za koju osim njih ima još par svjedoka. Nakon toga smo išli u Kaštel Sućurac na kavu. Za taj drugi navodni napad u Marini imam alibi da sam bio u slastičarnici Cukarin u City Cenetru One u Splitu i tamo se mogu pregledati kamere isto kao i u kaštelanskom kafiću”, kazao je Marko.

Mia je ogorčena zbog cijele situacije.

“Ne spavam, sram me pogleda i svakog slučajnog prolaznika, nemoguće se oteti uvjerenju da me svako sa nekom predrasudom gleda. Ne znam je li sramotnije s kakvim kaznenim djelom me se dovelo u vezu i prenijelo vijest na svim portalima, ili situacija u mojoj obitelji koju sada jos moram obznaniti i javno, dok je suvišno i pričati o neugodnosti koju osjećam nakon preživljenog traumatičnog iskustva za koje sada, uzročno-posljedično, javnost treba znati. Šta reći o mom bratu koji ima jedno dijete i drugo se ovih dana treba roditi? Umjesto da u tome uživa on ni kriv ni dužan mora posjećivati policiju i braniti se od nečega što nije napravio”, kazala je za Slobodnu Dalmaciju.

Ogorčeni na policiju

Brat i sestra posebno su ogorčeni na postupanje PP Trogir.

“Meni nitko nikada nije rekao ni da sam uhićen, nisu mu obavijestili obitelj iako sam ih izričito tražio. Nisu obavijestili niti mog odvjetnika, nisu mi dozvolili dostavu hrane u ćeliju, a da ne govorim o tome što su me prijavili samo na osnovu iskaza ovog gospodina. Policajac je uzeo 2200 kuna od mog odvjetnika Željka Ostoje koje sam mu ja prethodno dao kada me je odvjetnik posjetio To su novci od mog rada u Njemačkoj. Trenutno sam ovdje na godišnjem odmoru kojeg mi je policija zagorčala… Policajac je odvjetniku te novce oduzeo, a mene prislio da potpišem papir da je u biti meni oduzeo te novce. Ja svoju nedužnost mogu dokazati, a sramotu sa imena obitelji nikada ne mogu oprati. Posebno mi smeta što su moju trudnu suprugu Danijelu iznervirali i isprepadali kada sam ja ostao uhićen u policiji”, ispričao je Marko.

Ako ništa drugo, ova ih je situacija, kaže Mia, ponovno zbližila.

“I da vam iskreno kažemo, dok nismo završili u rukama policije nas dvoje nismo pričali više od četiri mjeseca, radi, sada vidimo, glupih razloga. Tako da su nas Anđelić i policija pomirili”, zaključila je pravnica.