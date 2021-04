SPLITSKA NARKOMANSKA HOBOTNICA IZMIČE POLICIJI: Tko je splitski diler koji je po treći put uhićen, a nikad nikog nije otkucao?

Splitski diler Frane Trešnjić triput je uhićen u svom stanu, a unatoč brojnim presudama, nikad policiji nije odao od koga je nabavio drogu, ali ni kome je namjerava prodati

Frane Trešnjić, 39-godišnji je splitski diler. Njega je policija uhitila u srijedu s 4,275 kilograma heroina, 446 grama kokaina, 1280 grama nepoznate supstance, dvije “precizne” vage i oko 40.000 kuna. Ukupna vrijednost svega pronađenoga je oko 100.000 eura. No, to nije prvi put da je on završio u lisicama, a da mu je policija pronašla i oduzela “robu”. Nesretni Frnjo, kako ga zovu, čak je triput pao u ruke policiji, a znakovito je kako je svaki put bivao uhićen u svom stanu u Tolstojevoj 20 u Splitu, piše Slobodna Dalmacija.

OGROMAN ULOV SPLITSKE POLICIJE: Kod poznatog dilera Frnje našli četiri kilograma ‘žutog’ i pola kilograma ‘bilog’

Ne mari za uhićenja i kazne

Ponovno je uhićen, iako je na snazi nepravomoćna presuda kojom je sredinom ožujka dobio 2,5 godine zatvora, jer je 2015. nabavio 25,38 grama kokaina, od čega je 20,4 grama pronađeno u njegovu stanu. Prije 11 godina, Frnjo je prvi put uhićen, a u njegovu stanu i drvarnici pronađeno je 353 grama kokaina, 1472 grama punila, dvije vage za precizno mjerenje te 227 tisuća kuna, 5739 eura i 100 američkih dolara, ali i pištolj te zolja.

Odslužio je Trešnjić zbog toga zatvorsku kaznu, a iza rešetaka je bio i zbog više od 100 prometnih prekršaja. Iako ga čeka pravomoćna potvrda ranije presude, čini se da on za to uopće ne mari. Naime, zbog najnovijeg bi uhićenja te pronalaska droge mogao dobiti i značajno veću kaznu.

Zaštićena narkomanska hobotnica

No, izgleda da on igra neku svoju igru. Iako ga je policija u srijedu uhitila temeljem naloga, što znači da je znala otprije što se zbiva, poznati diler dosad nikad nije otkrio od koga je nabavio drogu i kome je namjerava prodati. Čudno je što sve i dalje obavlja iz svog stana, jer dileri u strahu od policije obično mijenjaju “radna mjesta”. No, upravo zbog toga ga se smatra pouzdanim u narkomanskim krugovima, pa bi i ova akcija policije mogla biti uspješna, ali samo što se tiče “ulova”. Strateški gledano, vjerojatno neće dovesti do novih otkrića, što znači da će narkomanska hobotnica ostati zaštićena.