SPLIĆANKA BRUTALNO ZLOSTAVLJALA SINOVE: ‘Udarila me šakom, kad sam se počeo braniti pljunula me i nije dala da se obrišem’

Protiv 38-godišnje Splićanke koja živi u Zagrebu državno tužiteljstvo je podiglo optužnicu zbog dvaju kaznenih djela – povrede djetetovih prava i zlostavljanja djece – tražeći za nju kaznu od deset mjeseci zatvora s rokom kušnje od tri godine.

Prije dvije godine ona je mjesecima zlostavljala dvojicu sinova koji su tada bili u dobi od 10 i 12 godina. Oni su u nemoći htjeli nazvati broj Hrabrog telefona, no ona ih je šamarima spriječila u tome, piše Jutarnji list.

“Istjerala me iz stana i natjerala da klečim pred vratima”

Dječaci su istražiteljima detaljno opisali okolnosti svoga odrastanja u Zagrebu nakon što je “pukla” ljubav njihovih roditelja, a oni s majkom preselili u drugi stan. Isprva je, kazali su dječaci, bio mir, no potom je njihova majka počela vikati na njih, šamarati ih i kažnjavati. Kulminiralo je jednoga jutra kad su dječaci zaspali i zakasnili u školu.

“Natjerala me (majka) da se pomolim i prekrižim. Rekao sam joj da neću pa mi je rekla da skinem torbu i cipele i sjednem u fotelju u hodniku. Zaprijetila je da će me voditi psihijatru da vide što je sa mnom pa me udarila šakom u oko. Uhvatio sam je za ruke i branio se, na što mi je rekla da više nikad ne dižem ruku na nju. Pljunula me i nije mi dala da se obrišem. Rukama me gurnula u prsa pa sam udario glavom o lampu koja se razbila. Na kraju me izbacila iz stana u čarapama i natjerala da klečim pred vratima u ulazu 15-ak minuta. Onda je otvorila vrata i bacila mi knjigu iz vjeronauka tjerajući me da molim glasno da me čuju svi susjedi. Nisam htio pa je jako zalupila vratima da su mi zapištale uši”, opisao je jedan od dječaka u svome mučnome iskazu.

“Ti si stoka, debela svinja. Nikad od tebe neće biti ništa”

Svojoj prijateljici se, kazao je dječak, majka tada pohvalila na mobitel da ga je izbacila iz stana, a njemu je rekla da je to učinila da vidi kako je biti beskućnik.

“Istu večer rekla je da moram moliti djelo kajanja, a kako ni to nisam htio, u papučama i pidžami opet me izbacila van u haustor, gdje sam bio pola sata na hladnoći. Mobitelom, koji sam skrio kod sebe, nazvao sam oca koji nije mogao doći po mene. Htio sam zvati Hrabri telefon, ali me mama udarila. Majka je znala govoriti i ako dobijem ocjenu manju od petice, da se ne vraćam doma. Ponavljala mi je često: Bit ćeš nepismen kao i otac. Smetlar do kraja života. Ti si stoka, debela svinja. Nikad od tebe neće biti ništa. Bit ćeš neradnik kao i otac”, ispričao je jedan od dvojice sinova koje je majka, prema njihovu iskazu, mučki zlostavljala.

Nadalje, kazali su kako je rijetko kuhala, tek jednom u tri-četiri dana, a ljutila bi se na sinove kada bi im kući došao neki prijatelj. Oni su majku prijavili Centru za socijalnu skrb u studenome 2016. godine.

Majka: “Bila je to tipična obiteljska svađa”

Majka, pak, odbacuje tvrdnje svojih sinova te priznaje samo da je 23. studenoga 2016. između njih izbila svađa.

“Po meni je to bila tipična obiteljska svađa u kojoj sam u trenutku nemoći da smirim djecu, jedno dijete ošamarila, a drugo udarila rukom po guzici. I to je bilo jedini put kad sam ih udarila. Potom je jedan sin rekao da ide k tati i izašao je van pa sam ga vratila u stan. Nisam ih tjerala iz stana niti ih vrijeđala, redovito sam im spremala stvari za školu, nisam ih ostavljala same doma niti sam im ružno govorila o ocu, naprotiv, rekla sam da moraju s ocem kontaktirati. Ali djeca su općenito neposlušna i govorili su mi da žele ići ocu jer tamo ništa ne moraju. Bila sam nemoćna”, prenosi Jutarnji list izjavu majke.

Na intervenciju socijalne radnice, dječaci su zbog svađa svojih roditelja poslani u Polikliniku na vještačenje, a nalaz je pokazao da su svjedočili obiteljskom nasilju.

Bilo je to razdoblje kad djeca nisu željela viđati oca i taj je “vakuum” potrajao sve do ljeta 2016. kada su dječaci proveli tri mjeseca kod djeda i bake nakon čega je bio dogovor da se u rujnu uključe u Polikliniku, ali majka to nije ispoštovala. Prividni mir nije dugo potrajao jer se otac u studenome pojavio u Centru i prijavio nasilje supruge nad dječacima koji su se potom “otvorili” socijalnoj radnici, piše Jutarnji list.

Baka: “Moja kći i zet su neradnici, u dugovima su i ovrhama”

“Ispričali su mi da je majka rijetko kuhala, a kad bi i skuhala nešto, onda su to najčešće jeli njezini prijatelji. Jednog od dječaka stalno je držala u kazni i govorila mu da mora učiti, a njemu nije bilo jasno zašto jer je bio odličan učenik. Sjećam se da mi je rekao i da je skupljala pljuvačku ne bi li ga pljunula i onda mu nije dala da to obriše. Dječaci su kazali i kako im mama kad su sami nikad ne pokazuje emocije, a u društvu fingira. Dječaci su izrazili želju biti s ocem, međutim, on je ubrzo završio u istražnom zatvoru, a djeca su ostala u očevu stanu s djedom po tati jer je otac dao pisanu izjavu iz pritvora da ih povjerava ocu. Majka ih je u to vrijeme uznemiravala porukama i nije ih htjela preuzeti. U parničnom postupku Centar je pozvan radi davanja mišljenja o privremenoj mjeri. Stoga su na razgovor pozvana djeca, majka te djedovi i bake s obje strane. Uspjeli su se dogovoriti da će dječaci biti kod majčinih roditelja, uz uvjet da žive odvojeno od majke jer su se grozili eventualnog susreta s njom”, kazala je u svome iskazu socijalna radnica.

Dječaci su do daljnjega na psihološkom tretmanu, a njihovim roditeljima prijeti oduzimanje prava da žive s djecom i odgajaju ih. Priču dječaka dijelom potvrđuje i iskaz njihove bake s majčine strane.

“Žalili su se oni na majku, ali nikad izravno. Jedan unuk mi se žalio da ga mama vrijeđa da je debeo, a drugi da ga je udarila i izbacila ispred stana u čarapicama te da ga je tjerala da moli ispred vrata. Moja kći i zet su neradnici koji su u dugovima i ovrhama”, kazala je.

