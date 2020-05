SPLIĆANIN UDARIO AUTO, BJEŽAO OD POLICIJE, PA ZAVRŠIO NA KROVU: U jednom trenutku je čak vozio i u suprotnom smjeru

U Splitu je danas došlo do prometne nesreće nakon što je vozač Audija udario drugo vozilo, bježao od policije i na kraju se prevrnuo na krov

Danas oko 12:55 sati u Vinkovačkoj ulici u Splitu, pokraj INA-ine benzinske postaje, došlo je do prometne nesreće u kojoj je crni Audi splitskih registarskih oznaka udario u stup i prevrnuo se na krov. Vozač je navodno bježao od policije nakon što je oštetio drugo vozilo, a s njim je u automobilu bio i suvozač, javlja Slobodna Dalmacija. Pritom nisu zadobili teže ozljede, a jedan je krvario na lijevoj ruci.

“Policijski službenik je primijetio da je vozilo materijalno oštetilo drugo vozilo na križanju Dubrovačke i Poljičke te se nije zaustavilo. Službenik je zatim signalizirao vozaču da zaustavi vozilo, no on je to odbio učiniti te je nastavio voziti, pritom ne poštujući prometnu signalizaciju i znakove te je u jednom trenutku čak vozio u suprotnom smjeru.

U Vinkovačkoj ulici je došlo do prevrtanja vozila te su osobe iz njega odmah stavljene pod nadzor. Nijedan policijski službenik nije ozlijeđen i nijedno policijsko vozilo nije pretrpjelo materijalnu štetu”, priopćili su iz PU splitsko-dalmatinske za Slobodnu Dalmaciju. Dodali su kako su osobe iz automobila odvedene u bolnicu na obradu te će nakon toga biti privedene u postaju radi kriminalističkog istraživanja.