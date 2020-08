SPLIĆANIN U ZAGREBU DOŽIVIO NOĆNU MORU: ‘Auto mi je bio na parkingu i onda su mi ga skoro cijelog rastavili i prodali…’

Iako je Splićanin bio naživciran zbog situacije s krađom, tlak mu je još više skočio nakon razgovora sa zagrebačkim policajcima

Splićanin R.M. (40) doživio je neugodnu situaciju kada mu je netko ukrao automobil u Zagrebu. On je 14. srpnja u Ulici grada Vukovara u Zagrebu doživio prometnu nesreću.

Nakon očevida ustanovljeno je da njegova Golf sedmica nije u voznom stanju. Kako piše Slobodna Dalmacija, u pomoć mu je priskočio kolega koji mu je dovezao službeno zamjensko vozilo kojim je Splićanin nastavio put u Njemačku. Inače, muškarac već godinama ondje radi. Svoj razbijeni automobil ostavio je na javnom parkiralištu u zagrebačkom kvartu Borovje, u Ulici Dane Duića.

Rastavili auto bez znanja vlasnika

“Čovjek koji me dovezao tamo stanuje, a tik uz parking je i servis. Kolega je rekao da će idućih dana razgovarati s voditeljem tog servisa. Računao sam, dok se ne dogovorimo, da je auto tu najsigurniji. Servis ima svoje dvije kamere, a još dvije s obližnjeg Admiral kasina koje pokrivaju sami ulaz na parking, inače okružen višekatnicama. Još sam i par dana kasnije, kada se najavljivalo ono veliko nevrijeme u Zagrebu, jednog drugog prijatelja zamolio da ode i bilo čime pokrije auto da ne uđe kiša.

Isti me prijatelj nazvao za par dana. Iznenadio me pitanjem je li ja to auto prodajem u dijelove. Nisam ga odmah ni shvatio, već tek kada je rekao da je slučajno prolazeći vidio da je s auta skinuta ona njegova cerada i da fale felge, dvoja vrata, kompletne oplate iznutra. Moj Golf je ležao na ‘cokima’. Nisam mogao vjerovati svojim očima kada mi je poslao fotografije”, ispričao je Splićanin za Slobodnu Dalmaciju.

Premda ga je krađa naživcirala, više mu se tlak dignuo tijekom razgovora s policajcima IV. zagrebačke postaje.

Policajci mu rekli da ‘postoje i gore stvari’

“Ja sam ih nazvao u želji da prijavim štetu i lijepo objasnio da radim u Njemačkoj, te da ne mogu doći. Imao sam spreman e-mail sa svim papirima od auta, skenirane osobnu i putovnicu, sve što treba. Inzistirali su da moram doći ili nekome dati punomoć. Večer prije sam im sve poslao, kao i podatke čovjeka kojeg sam opunomoćio, ali kada je ujutro došao u postaju, promijenili su priču i tvrdili da on to ne može učiniti u moje ime. Natjerali su me da povlačim veze i vezice po Zagrebu samo da bih prijavio krađu. Uspio sam na jedvite jade da ne moram potegnuti do konzulata u München i plaćati sudskog tumača”, govori R.M.

Nažalost, njegove nevolje s automobilom nisu stale. Tjedan dana nakon prve, uslijedila je i druga pljačka na njegovom automobilu. Toga puta nestala su oba branika s tablicama, volan, zračni jastuci, navigacija i još dosta toga. Ono što je Splićanina najviše zaprepastilo jest reakcija policajaca za koje kaže da uopće nisu htjeli izaći na teren.

“Uzalud sam ih danima nazivao i molio. Bili su u čudu zašto ja zovem i ležerno odgovarali da se i veće, gore stvari dešavaju nego je krađa na vozilu. Na kraju su nekako pristali da im moj prijatelj donose fotografije i sve to uđe u zapisnik. Za mene je to nepojmljivo, kao i to da im nije palo na pamet pokucati na vrata servisa i kazina i pitati ih za snimke s kamera. Ostao sam bez 8.000 eura”, kaže čovjek koji je, kada je za Veliku Gospu bio na proputovanju za Split, otišao do kvarta gdje je ostavio automobil da vidi što se dogodilo na parkingu.

‘Koga da tužim?’

“Bila je ponoć, ali zahvaljujući javnoj rasvjeti sve se vidi kao da je podne. Naišao sam i na jednog slučajnog prolaznika, čovjeka koji živi tu u susjednoj zgradi, i on mi je kazao da je noćima viđao dva auta parkirana uz moj Golf, kao i ljude koji su se oko njega motali. Svraćao je još i jedan Golf. Sve je to morao odraditi profesionalni mehaničar uz pomoć još dva čovjeka”, navodi R.M.

Na kraju je spašavao ono što se spasiti moglo. Prije nego su lopovi odnijeli motor, on je našao kupca. Jedina uspomena na automobil trenutno mu je sređivanje odštete preko kasko osiguranja. Ono što još mora učinit jest dokazati njemačkoj policiji kako su nestale tablice jer inače neće moći odjaviti automobil.

“Ja nikad od kasko osiguranja neću moći naplati tih nekih 14 tisuća eura, koliko je Sedmica vrijedila prije nesreće. I s tim sam se pomirio, ali nikako ne mogu sa stavom hrvatske policije. Na koncu sam svojom upornošću došao do jednog inspektora ili načelnika, više nisam siguran što je, i on je bio jedini koji me normalno primio te ljudski objasnio da se još uvijek u Zagrebu uvelike krade sve što je od VW-a. Svi ostali ne zaslužuju, da se mene pita, nositi tu odoru. Neki dan sam na jednom online oglasniku vidio felge na prodaju, okladio bih se da su s mog Golfa, ali naprosto više nemam volje prijavljivati”, kaže R.M. za Slobodnu Dalmaciju, a na pitanje hoće li možda tražiti sudsku zadovoljštinu, Splićanin odgovara pitanjem: “Koga da tužim?”