SPLIĆANI U PANICI, NETKO IM TRUJE LJUBIMCE: ‘Životinja se grči i od bolova udara glavom u zid, za pet minuta ugiba u strašnim bolovima’

U proteklih pet godina tridesetak mačaka u splitskom prigradskom naselju Kamen uginulo je od trovanja pužomorom. Riječ je o jakom otrovu bez protuotrova od kojeg mačke ugibaju u najtežim mukama

U Kamenu, splitskom prigradskom naselju, netko još uvijek nepoznat već pet godina truje tamošnje mačke. Do sada ih je uginulo već tridesetak, a sve su bile otrovane pužomorom.

Slobodna Dalmacija piše kako su tamošnjoj stanovnici Ivani Terze u strašnim bolovima uginule već dvije ljubimice, a dvije mace uginule su u njezinu susjedstvu.

“To se događa uvijek u isto doba godine”

“Dosad ih je otrovano tridesetak, a to se uvijek događa u isto doba godine. Ne znam jeste li ikad vidjeli kakve muke trpi maca koja se otruje pužomorom. Ja, nažalost, jesam. To je negledljivo. Mačka se grči i od bolova udara glavom o zid, balkon, vrata – prvo na što naiđe. A iz nje istekne vjerojatno sva tjelesna tekućina. Za pet do maksimalno deset minuta ugibaju u strašnim bolovima. I znate, neće mačke svašta pojesti, tako da se počinitelj očito jako dobro potrudio i otrov zakamuflirao u neku paštetu ili sličnu “bolju” hranu za mačke”, kazala je Ivana Terze za Slobodnu Dalmaciju.

Kaže kako je zvala policiju, komunalne redare i veterinarsku inspekciju, ali isprva nitko nije želio doći.

“Samo su međusobno prebacivali odgovornost i nadležnost. Reagirali su tek nakon mojeg valjda dvadesetog poziva i činjenice da sam spomenula da sam kontaktirala Slobodnu Dalmaciju. Najprije komunalci, a zatim i policajci. Prvo smo pronašli dvije mačke, a kad je policija došla još jednu, dok su u međuvremenu još dvije nestale. Žalosno je da nikoga nije briga”, dodala je.

Jak otrov bez protuotrova

Ona ističe, a to su joj potvrdili i policijski službenici, da svatko može upotrijebiti pužomor na svome posjedu, ali da prethodno mora obavijestiti susjede i točno označiti mjesto na kojem je otrov ostavljen. Pužomor je, inače, otrov koji je lako nabaviti, a onaj tko njime želi otrovati mačku lako ga zakamuflira u hranu koju mačke vole.

“To je jak otrov koji nema protuotrov. Vrlo brzo djeluje i stvara tešku kliničku sliku – povraćanje, drhtanje i slinjenje. Životinja se može spasiti samo ako dovoljno brzo nakon konzumiranja povrati. Ni tada nema direktnog protuotrova, samo simptomatska terapija poput infuzije i sredstva za smirivanje. Ali ako otrovana životinja nije na vrijeme izbacila opasni sadržaj, tada joj nema pomoći”, objašnjava veterinar dr. Vando Raunig.

Ivana Terze, kojoj su otrovane dvije mačke, kaže kako ona i susjedi već dulje vrijeme sumnjaju na istu osobu kao trovača njihovih mačaka, no budući da nema dokaza ne želi tu osobu prozivati imenom i prezimenom.

