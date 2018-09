SPECIJALCI OPKOLILI KUĆU U VUKOMERCU: Uhićen jedan od ključnih aktera pucnjave za kojim se tragalo dva dana

Nagađa se kako je u pitanju Senad Ahmetović, za kojim policija traga od pucnjave prije dva dana

Interventni policajci naoružani do zuba stigli su u petak poslijepodne u Vukomerec u potrazi za jednim od ključnih aktera pucnjave u tom zagrebačkom naselju. Kako doznajemo, policija je locirala i uhitila Senada Ahmetovića, za kojim se tragalo od srijede kada je došlo do pucnjave.

Ubrzo nakon što je policijska akcija završila u kvart je stigao gradonačelnik Milan Bandić koji je, nakon jučerašnjih uvreda i zvižduka, lokalne stanovnike danas počastio voćem, kavama i zagrljajima.

Podsjetimo, oružani sukob dviju romskih obitelji izbio je u srijedu oko 19 sati u Porečkoj ulici na zagrebačkoj Peščenici u blizini osnovne škole. Neki mediji objavili su da policija traga za još jednim sudionikom pucnjave, 34-godišnjim Senadom Ahmetovićem, koji je s balkona kuće u Porečkoj ulici navodno pucao iz automatske puške, no policija nije potvrdila tu informaciju, navodeći da istraživanje još traje. Ahmetović je policiji otprije poznat po debelom dosjeu u kojemu je evidentirano niz teških kaznenih djela, od krađa i nasilja do nanošenja tjelesnih ozljeda. On je zet preminulog Šerifa Zahirovića (60), a do sada se prezivao Mujkić, Bajrić i Zahirović.

Sve je počelo zbog 4000 eura navodnog duga

Iako obje zaraćene obitelji imaju svoju priču, sve je navodno počelo u ponedjeljak zbog 4000 eura navodnog duga koji je Muharem Osmanović dan nakon smrti Šerifa Zahirovića (60) potraživao od Šerifove udovice Sarajke Zahirović (55), uz prijetnju da neće smjeti pokopati Šerifa ako mu ne vrati novac. Međutim, umjesto da dobije nazad novac, Muharema su Zahirovići uvukli u kuću gdje su ga tri sata tukli i prijetili mu, pa sve to čak i objavili na Facebooku. Po dojavi, policija je uhitila Kemala Zahirovića Mišu zbog prijetnji, no ubrzo je pušten.

Stvari nisu završile na tome, tako da se u srijedu, nekoliko minuta prije 19 sati, dogodio obračun s automatskim puškama kod Osnovne škole Vukomerec. Udovica Sarajka Zahirović, ispred čije kuće se dogodio obračun, tvrdi da je od smrti supruga u nedjelju uporno zvala policiju i tražila zaštitu od Osmanovića, a da je 4000 eura koje je tražio reket i da oni njima ništa ne duguju.

