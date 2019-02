ŠOKIRANA SUPRUGA MONSTRUMA S PAGA: ‘Nisam shvatila što se događa dok mi nije odnio stariju kćer, vidjela sam dijete u lokvi krvi’

‘Mislila sam da je nosi u dnevni boravak. A odnio ju je dolje na beton’ rekla je potresena majka

“On me probudio u 5:56, prije 6 sati. Pitao me je li spavam. Ja sam na to rekla da ne spavam. Onda sam se okrenula prema njemu, a kasnije sam se okrenula prema djetetu”, ispričala je za Index potresena majka četvero djece s Paga.

Njen suprug, Josip Rođak, bacio je njihovo četvero djece stare tri, pet, sedam i osam godina s prvog kata, na beton. Troje djece je teško ozlijeđeno, a najgore je prošla 7-godišnja kćer. Na odjelu intenzivne medicine zadarske bolnice stavljena na mehaničko disanje, no stanje joj se pogoršavalo pa je prebacuju u Zagreb. Sanitetskim vozilom, jer zbog zraka u lubanji ne smije letjeti.

‘Mislila sam da ju nosi u dnevni boravak’

Katica Rođak bila je u kući kad se sve ovo događalo, no prekasno je shvatila što monstrum radi.

“Ja nisam skužila da mi je odnio djecu. Nisam shvatila dok mi nije odnio stariju kćer, onu što joj je unakazio oko. Kad sam vidjela da je nosi, mislila sam da je nosi u dnevni boravak. A odnio ju je dolje na beton”, rekla nam je uznemirena majka.

“I onda sam otrčala dolje. Bila sam u gaćama, bosa. Vidjela sam dijete u lokvi krvi”, rekla je Katica Rođak za Index. Ipak, nije rekla što je Josipa natjeralo na monstruozan čin.

‘Ne želim čuti za njega’

“Preporučit ću vam da razgovarate s mojim suprugom, nek vam on to kaže. Samo ću vam to reći”, rekla je potresena žena. “Ne znam gdje je sad muž. Ne želim čuti za njega, ne zanima me. Ne znam što se događa s njim”, kaže šokirana Katica.

Nakon što je bacio djecu sa šest metara visine. Josip je sjeo u auto ali se na kraju sam predao policiji. Policija ga tereti za četverostruko teško ubojstvo u pokušaju, potvrdila je glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin. Tako mu prijeti od 15 do 40 godina zatvora.

S bolnicom su u neprestanom kontaktu ministar zdravstva Milan Kujundžić, a ministrica Nada Murganić je odmah došla u Pag nakon stravične tragedije.

Problematična obitelj došla iz Slavonije

Obitelj je na Pag došla s virovitičkog područja, a susjedi su danas medijima ispričali kako je riječ o problematičnoj obitelji.

Josip Rođak radi kao noćni čuvar u Kampu Šimuni, no ondje nisu željeli komentirati slučaj. Tek su potvrdili da je riječ o njihovu zaposleniku pri čemu su istaknuli da osuđuju svaki oblik nasilja, posebice kad se vrši nad najranjivijim skupinama.

“Njegova žena je dolazila u kamp na mini disco. Ona je ostavila djecu nama, da se mi brinemo o njima, dok je ona išla piti u kafić”, ispričao je jedan od Josipovih kolega, dodajući kako su djeca bila jako prljava, a da je majci kasnije zabranjen ulaz u kamp zbog nedoličnog ponašanja.

‘Malenog je bacio preko djevojčica koje su već ležale na zemlji’

No susjed koji živi ispod Rođakovih za majku govori kako je jako brižna. Prvo sam mislio da bacaju rublje kroz prozor”, rekao je za Index šokirani vlasnik kuće koji živi u prizemlju. “Najprije je bacio tri djevojčice, a onda i dječaka. Kad je bacio dječaka, ja sam već izašao van. Pao je kao vreća. Mali plače, plaču svi četiri.

Malenog je bacio preko djevojčica koje su već ležale na zemlji pa nema toliko velike ozljede”, ispričao je Indexu susjed. Istaknuo je kako je majka vrijedna, a da se Josip nikada nije brinuo za djecu. “On ništa, samo spava. Trošio je, a bio je dužan. Po cijeli dan spava, briga ga za djecu”, ispričao je za Index vlasnik kuće Bernardo Maričević.