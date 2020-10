Majka napadnute devetogodišnjakinje tvrdi kako je njenu kćer napastovao proćelavi muškarac star između 25 i 30 godina i odjeven u crnu trenirku i tenisice te tamnomodru majicu

U utorak oko 10 sati u Kaštel Gomilici pedofil je napao dvije djevojčice. Kako se doznaje jednu od njih je podigao i počeo ljubiti, što je potvrdila i splitsko-dalmatinska policija. Uskoro se u parku pojavila i majka napadnute devetogodišnjakinje.

“Moja kćerkica je jučer bila na treningu nakon kojega se kući vraćala sa svojom prijateljicom. Nikada do sada ju nisam puštala da sama ide niti do treninga, a ni natrag kući. I eto, jučer sam kazala, ‘ajde, zvat ću je na mobitel da vidim je li sigurno prešla preko ceste, kako na putu do dvorane tako i natrag na putu do kuće. I sve je bilo super. Javila mi se da je stigla na trening, no, na povratku kući, kada sam je išla nazvati kako bi bila mirna, jer je prešla preko ceste, nije mi odgovarala na pozive. Zvala sam jednom, drugi put, treći put, a ona mi se nije javljala. Odmah su mi se oduzele noge i to mi je bio alarm za uzbunu. Pomislila sam ono najgore, kako ju je ne daj Bože udario neki automobil. Nakon što sam vidila da mi ne odgovara, krenula sam nazvati njezinu prijateljicu, a u tom trenu ona je nazvala mene. Malena je plakala i u šoku mi kazala kako je njezinu prijateljicu napao neki momak, počeo je s leđa dirati i maziti te ljubiti po vratu. Odsjekla sam se i doslovno bosih nogu krenula trčati prema svom djetetu i prijateljici koja me nazvala”, u šoku je ispričala za Slobodnu Dalmaciju majka žrtve pedofilskog napada.

Manijak se prepao

Dodala je kako su djevojčice pri povratku kući vidjele proćelavog muškaraca, starog između 25 i 30 godina i odjevenog u crnu trenirku i tenisice te tamnomodru majicu. “On ih je dočekao u nekom grmlju i napao. S leđa je uhvatio moju kćerku i počeo joj se približavati i čak prislanjati svoju glavu uz njezin vrat. Prijateljica je počela vrištati, a moja kćerka plakati. Tko zna što bi bilo da prijateljica nije vrištala, a manijak se prepao, ili ne daj Bože da je moje dijete bilo samo. Njih dvije su, nakon što je on pobjegao, jednako tako otrčale do prve sigurne ulice i spasile se od nasilnog bolesnog manijaka”, priča majka.

Dodala je kako je za sad s djevojčicom sve u redu, ali i da će se obratiti institucijama ako se njeno stanje promijeni. “Sada moramo pratiti razvoj situacije i ako bude potrebno obratiti ćemo se nadležnim institucijama, a to nam je savjetovala i policija. Za sada je sve okej, a što će biti sutra, vidjeti ćemo. U šoku smo svi, cijela obitelj, i ja i suprug i cijela rodbina kao i susjedi i prijatelji koji nam daju podršku i uz nas su. Ne ponovilo se nikada i ne dogodilo se nikom”, poručila je majka napadnute djevojčice.

Osuda gradonačelnika

Gradonačelnik Kaštela, Denis Ivanović, jedan je od mnogih koji su osudili ovaj napad. “Jučer Split, danas Kaštela. Na žalost ovo je iznimno teško, na prvom mjestu za nedužno dijete, a jednako tako i za roditelje. Ovako nešto, sasvim je sigurno, može napraviti samo bolesna osoba, a ovim putem, uz izraze žaljenja, roditeljima djece mogu poručiti da im stojim na raspolaganju u bilo kojem pogledu. Nadam se da će policija što prije otkriti počinitelja i uputiti ga tamo gdje mu je mjesto”, poručio je Ivanović.