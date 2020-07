ŠOK U ZAGREBU: Dijete u stanu, a provalnik na vratima; ‘Sve je gledalo kroz ključanicu. Dobro je, ali jako prestrašeno’

Provalnik je u ponedjeljak oko 9 sati pokušao ući u dva stana u zagrebačkom naselju Novi Jelkovec; u jednom je bio vlasnik, a u drugom dijete koje je pozvalo roditelje, koji su zatim pozvali policiju

U ponedjeljak ujutro netko je pokušao provaliti u dva stana u zagrebačkom naselju Novi Jelkovec. U jednom je stanu bilo dijete koje je pozvalo roditelje, a policija je ubrzo uhitila provalnike, no zadržali su samo jednog. Vlasnik stana koji je bio na meti pljačkaša, rekao je za Dnevnik.hr da mu ništa nije ukradeno, jer je zbog prijašnjih pljački pojačao zasune na vratima.

Već viđen scenarij

“To ih je onemogućilo da uđu u stan tako da je nastala samo šteta na vratima. No, unutra je bilo moje maloljetno dijete i sve gledalo kroz ključanicu na vratima sobe koja je točno preko puta balkona. Dobro je, ali jako prestrašeno. Taj se pokušaj provale dogodio jučer ujutro oko 9 sati, na radni dan, u radno vrijeme, kad su ljudi na poslu. Na isti način su pokušali provaliti mom susjedu prije nekoliko mjeseci. Dijete je u panici zvalo nas, mi policiju i susjede, pa su provalnici brzo uhićeni jer je policija već bila tu zbog pokušaja provale u drugom stanu. No brzo su pušteni. Kroz neka dva sata dvojica su došetala do automobila parkiranog ispred zgrade, ušli i odvezli se”, rekao je vlasnik stana.

Isti je automobil, priča stanar, primijećen i u blizini drugog stana u kojeg je provalnik tog jutra pokušao ući. No, navodno je u tom trenutku u stanu bio vlasnik, pa je provalnik pobjegao. “Zato je policija zaista brzo reagirala jer su ljudi auto već ranije tog jutra primijetili pa su ga presreli i dvojicu izvukli van i priveli”, kaže stanar.

Krali zlatninu i novac

Neslužbeno se doznaje da dvojac iz automobila policija nije mogla povezati s razbojnikom, pa ih je pustila na slobodu. No, provale su tamo česte. “Inače nismo imali problema, ali još prije nekoliko godina znamo da je bila provala u stan preko terase u visokom prizemlju, na isti način. Taj put su ljudima ukrali zlatninu i novac“, rekao je stanar Novog Jelkovca.