Policija istražuje zašto je ranjen muškarac koji je nešto prije 13 sati s vidljivim ozljedama došao u policijsku postaju.

U 12.52 sati ušao je u VII. policijsku postaju na zagrebačkoj Trešnjevci. Policajci su odmah pozvali Hitnu pomoć koja je muškarca prevezla u bolnicu. Za sada se zna da je ozljede zadobio hicima iz vatrenog oružja.

Budući da je brzo organizirana policijska potjera, vrlo su brzo policajci uspjeli ući u trag osobi koja je muškarca ranila.





Pogledaj fotogaleriju

Napadač uhićen

Muškarac propucan vatrenim oružjem nešto prije 13 sati pristupio je u policijsku postaju na zagrebačkoj Trešnjevci nakon čega je prevezen u bolnicu, izvijestila je zagrebačka policija ne navodeći detalje tog događaja.

‘U 12,15 sati, u 7. policijsku postaju pristupio je muškarac ozlijeđen vatrenim oružjem, a prevezen je s hitnom medicinskom pomoći u bolnicu’, priopćila je policija koja utvrđuje okolnosti događaja.

Muškarac je prevezen u KBC Sestre Milosrdnice u Vinogradskoj, gdje se doznaje da je životno ugrožen.

Pojedini mediji navode, pozivajući se na svjedoke, da se žrtva nalazila na terasi kafića Valentino u Nehajskoj ulici, te da je par minuta kasnije do kafića na motoru došao napadač koji je na nju zapucao i pobjegao.

Od policije se nije moglo doznati je li osoba koja se nalazi na kriminalističkom istraživanju uhićena ili se sama predala.

Opća panika

‘Muškarac je došao motorom do kafića Valentino u Nehajskoj. Sišao je s njega, izvadio pištolj koji mu je bio skriven ispod majice i upucao drugog muškarca koji je s nekom djevojkom sjedio na terasi. Nastala je opća panika, muškarac je pao na pod i svi su dotrčali do njega. Napadač se mirno vratio do motora i pobjegao prema Ozaljskoj’, rekla je svjedokinja pucnjave za 24sata.