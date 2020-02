SNIMKA NALETA NA OSJEČKOG GLUMCA DEMANTIRA POLICIJU! Udovica tvrdi: ‘Bilo je očevidaca nesreće, ali i drugih putnika u autu!’

Udovica glumca Aleksandra Bogdanovića otkrila je čitav niz sumnjivih poteza policije

U prosincu prošle godine, dok je prelazio na pješačkom prijelazu, poznatog glumca Aleksandra Bogdanovića terencem je pokosio 22-godišnji vozač. Nije niti stao. Toliko su jurili da je Bogdanović odletio 25 metara, a njegova kapa 50 metara dalje od pješačkog prijelaza. Na autu su bili polomljeni hauba, vjetrobransko stakli pa čak i krov. No vozač se zaustavio tek nekoliko ulica dalje, a ustanovljeno je da nije imao vozačku, da mu to nije bila prva prometna, da je recidivist i da mu je tata policajac.

Udovica glumca koji je tri dana nakon nesreće preminuo od ozljeda, za Provjereno Nove TV otkrila je čitav niz sumnjivih poteza policije.

Policija je u izvještaju napisala da nema očevidaca, a snimka koju je dobio Provjereno, nastala nekoliko trenutaka nakon naleta automobila, jasno pokazuje više ljudi.

Na tom kolnom ulazu stajalo je troje mladih ljudi. Ja ne bih mogao reći jesu li to bile dvije cure i dečko ili dva dečka i cura, bili su prilično blijedi”, ispričao je svjedok koji se našao na mjestu nesreće. Na snimci se čuje i ženska osoba koja je rekla: “Ja sam vidjela auto kak’ ga je lupio.”.

No nikoga od njih kolege počiniteljevog oca nisu upisali kao svjedoke. Ipak, nakon što su detalji izašli u javnost, osobito kako policija tvrdi da nema očevidaca, udovici glumca počeli su se sami javljati.

“Javila se jedna djevojka koja je taj vikend bila u Osijeku, a inače radi u Irskoj. Djevojka je još uvijek u traumi. Bilo joj je jako teško pričati o tome. Rekla je da to nikad u životu nije vidjela, da je on proletio tolikom brzinom da nije uspjela vidjeti ni koji je to auto ni boju auta”, rekla je udovica Sena Krupić,.

U zapisniku nestali i drugi suputnici?

Krupić tvrdi i kako joj nakon nesreće rečeno da je u automobilu počinitelja bilo četvero ljudi, a prema policijskom zapisniku, službenici su tamo zatekli samo 22-godišnjaka i njegovu djevojku.

Dok se Aleksandar borio za život, u bolnicu su došli rodbina i prijatelji koji su sa Senom Krupić čekali vijesti liječnika.

“U tom trenutku, dok se sve to zbivalo, su došla dva dečka od oko 20 godina. Obojica su bili visoki, obojica su bili crni, jedan je imao skroz kratku kosu jedan je imao kosu na stranu”, rekla je Gordana Lesinger, obiteljska prijateljica Ace Bogdanovića.

Pitali su policajce kako je čovjek koji je nastradao, a oni su ih uputili na Senu i rodbinu.

“Rekli su da su oni bili u automobilu, da su svjedočili nesreći i da ih zanima kako je Aleksandar. Na to je Senina mama, gospođa Marija, reagirala i pitala je jesu li oni vozili. Dečko je rekao da nisu, da je vozio netko drugi, da su bili u autu. Mi smo na to postavili pitanje: ‘Zašto niste stali?’ Onda je netko rekao, ja ne mogu sada reći tko, da su se zaustavili tek kod Eurodoma, a to je sljedeće raskrižje”, ispričala je Lesinger.

‘Prijavljivali smo ga X puta policija, ali ništa’

Mještanin mladića, krivca nesreće, tvrdi i kako ovo nije prvi put da ga policija štiti. “On se nikada nije ni sam vozio. Uvijek je bio pun auto i to je bila muzika i teroriziranje po selu i po Osijeku: divljanje po ulicama, kroz sporedne ulice, bez registracije, pun auto, punom brzinom, maksimalno koliko se može ići. I prijavljivali smo x puta policiji i nije bilo rezultata”, rekao je mještanin koji je želio ostati anoniman.

DORH uvjerava udovicu kako će sve ustanoviti vještačenjem te kako je broj ljudi u automobili sporedna stvar.

“Mislim da treba popisati očevice jer možda se neke stvari u vještačenju mogu i ispustiti”, apelira.