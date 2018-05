Sudski vještak Zoran Tomaš analizirao je snimku Net.hr-a: ‘Vozači se izlažu opasnosti’. Prometni stručnjak Željko Marušić potvrđuje kako ovaj semafor vozače dovodi u opasnost, a iz Grada Zagreba nakon našeg su upita zatražili su dodatne provjere

Semafor u strogom centru Zagreba, na križanju Ribnjaka i Degenove ulice skriva ozbiljan propust koji svakodnevno prijeti brojnim vozačima koji kroz njega prolaze. Naime, zeleno svjetlo, odnosno zelena strelica koja otvara slobodan prolaz vozačima koji s Ribnjaka skreću u Degenovu ulicu par sekundi gori istovremeno sa žutim svjetlom na semaforu za vozače koji dolaze iz pravca Medveščaka.

Radi se o suprotnim smjerovima te vozačima koji dolaze Medveščakom i prolaze dalje prema Ribnjaku, oni koji skreću u Degenovu ulicu direktno sijeku put. Kako je i jednima i drugima u isto vrijeme prolaz dozvoljen, riskiraju sudar. Riječ je o križanju u središtu Zagreba gdje se sijeku ulice Ribnjak, Medveščak, Degenova i Grškovićeva.

Opasnost traje više od 2 sekunde

Kako smo utvrdili analizirajući semafore na ovom križanju, žuto na Medveščaku gori više od dvije sekunde zajedno sa zelenom strelicom za skretanje u Degenovu. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama žuto svjetlo na semaforu signalizira vozaču da se zaustavi, osim ako je na takvoj udaljenosti od semafora da to ne može sigurno učiniti za sebe i ostale sudionike u prometu. Prema tom istom Zakonu zelena strelica označava slobodan prolaz vozačima.

Ako se, dakle, vozač iz pravca Medveščaka ne može zaustaviti, žuto mu svjetlo signalizira da prođe. Istovremeno, zelenim svjetlom taj semafor signalizira slobodan prolaz vozilima koji sijeku put tom istom vozaču!

Vještak analizirao snimku: ‘Vozači se izlažu opasnosti’

Net.hr je u posjedu snimke s ovog križanja koju je analizirao i stalni sudski vještak za audio-vizualna djela Zoran Tomaš. Potvrdio nam je da 2,15 sekundi žuto svjetlo iz pravca Medveščaka i zelena strelica za Degenovu ulicu gore zajedno, što je jasno vidljivo iz snimke

“Ovdje je očito neslaganje žuto svjetla i zelene strelice, odnosno nisu programirani za siguran promet. Onaj tko je na manje od 20 metara od “žutog svjetla” ne može se više zaustaviti i mora proći kroz križanje, dok je vozač kojem je upaljena “zelena strelica” uvjeren da ima slobodan prolaz, odnosno da ima pravo skrenuti. Na ovoj snimci to se izuzetno dobro vidi, dok vozači, zapravo, ne mogu to učiti u vožnji i izlažu se opasnosti”, rekao nam je Tomaš. Možete se u to uvjeriti i sami:

Neujednačeni propisi mogu dovesti do pogibelji

I prometni stručnjak Željko Marušić potvrdio nam je kako takva situacija može dovesti vozače u opasnost. No, dodaje, kako to nije jedina takva situacija u Zagrebu, ali i drugim gradovima. “Najopasnije je što rad semafora nije ujednačen. Negdje “zelena strelica” znači da vozač može slobodno proći, dok na nekim križanjima ipak mora provjeravati dolazili tko još uvijek iz suprotnog smjera.

Negdje pak možemo vidjeti odbrojavanje do paljenja zelenog ili žutog svjetla, negdje se žuto nakon zelenog odmah pali, a negdje pak imamo trepćuće žuto. Najgore je upravo to što imamo različite prometne propise za iste prometne situacije, to može dovesti do pogibelji”, zaključuje Marušić.

Grad zatražio provjeru nakon upita Net.hr-a

Upit o ovoj neugodnoj zamci za vozače poslali smo i Uredu za promet Grada Zagreba. U odgovoru iz Grada koji potpisuje pročelnik Dinko Bilić stoji kako je rad ovog semafora “predviđen sukladno vrijedećoj dokumentaciji izvedenog stanja”. Međutim, nakon upita Net.hr-a pročelnik je, stoji u odgovoru, od Zagrebačkih cesta zatražio da ponovno provjere usklađenost projektiranog signalnog programa sa stanjem na terenu.

Baš na ovom križanju nedavno je došlo do nesreće u kojoj su sudjelovali saborski zastupnik GLAS-a Goran Beus Richemberg i iskusni zagrebački motorist Leo Šimić, inače i dopredsjednik Policijskog moto-kluba IPA Zagreb.

Leo Šimić, motorist koji u svojoj vozačkoj karijeri nema niti jedan prometni prekršaj, rekao je još tijekom očevida policajcima da je u križanje iz pravca Medveščaka ušao na “žuto svjetlo”, dok je sam zastupnik Beus Richemberg izjavio da se udes dogodio nakon što se “motoristu ugasilo zeleno svjetlo, a njemu upalilo zeleno za skretanje”. Iz naše se snimke čini kako je ovaj scenarij sasvim realan i moguć.