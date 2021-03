SMRT BIVŠEG OBAVJEŠTAJCA: Prije koji dan bio je u USKOK-u zbog veze s Josipom Rimac, a spominje se i pismo koje je ostavio

Nekadašnji šef zadarskog centra SOA-e pronađen je mrtav u automobilu nedaleko od Knina, navodno s malokalibarskim pištoljem i oproštajnim pismom, a nagađa se kako je riječ o samoubojstvu zbog svoje upletenosti u aferu Vjetroelektrane

Bivši šef zadarskog centra Sigurnosno-obavještajne agencije, Toni Matas, u nedjelju je pronađen mrtav u blizini Knina. Informaciju je medijima potvrdila glasnogovornica Hrvatske pošte u kojoj je Matas bio zaposlen kao direktor korporativne sigurnosti.

“Obavještavamo vas da je danas u 12 sati Policijska postaja Knin zaprimila obavijest da se na području Kravlje drage (područje između Knina i Gračaca) u jednom vozilu nalazi mrtva muška osoba. Dolaskom policijskih službenika na mjesto događaja potvrđena je dojava i mjesto je osigurano. U suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Šibeniku obavlja se očevid nakon čega će tijelo biti prebačeno u Opću i veteransku bolnicu Knin radi obdukcije i utvrđivanja uzroka smrti. O svemu poduzetom će posebnim izvješćem biti obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku”, stoji u jučerašnjem policijskom priopćenju.

Iako Policijska uprava Šibensko-kninska nije htjela izlaziti s detaljima, neslužbeno se doznaje kako je pronađen s prostrijelnim ranama glave. Telegram, također neslužbeno navodi kako je uz njega u automobilu pronađen malokalibarski pištolj i oproštajno pismo u kojemu se spominju pritisci kojima je bio izložen zbog svoje uloge u aferi Vjetroelektrane, a Zadarski javlja kako u tom pismu navodno stoji i njegova želja da ga se pokopa u Kninu, zbog čega neki nagađaju kako je riječ o samoubojstvu.

Dobri odnosi s Karamarkom

Matasa je, pisala je Slobodna Dalmacija još 2013. godine, u obavještajnu zajednicu uveo bivši ravnatelj SZUP-a, Smiljan Reljić, no svoj profesionalni uzlet on duguje bivšem ravnatelju SOA-e, a potom i predsjedniku HDZ-a Tomislavu Karamarku. On ga je, naime, 2007. iz Knina, gdje je bio vojni obavještajac i SOA-in operativac, doveo u Zadar, gdje ga je imenovao načelnikom zadarskog centra. Tada je navodno imao samo srednju stručnu spremu. Tek kasnije je došao do diplome iz kriminalistike na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu, opet navodno, zajedno s Milijanom Brkićem, za kojeg se sumnjalo da je falsificirao svoj diplomski rad. No, Matas i Brkić su i prije toga, pisalo se, bili u dobrim odnosima.

Tada se pisalo i o susretima Matasa i Karamarka, nakon što je potonji napustio mjesto šefa SOA-e, a poslije i ministra unutarnjih poslova, navodeći kako je unatoč svemu želio ostati u bliskom kontaktu s ljudima od povjerenja. Naime, Karamarko ga je, još za vrijeme svog mandata, htio postaviti za ravnatelja SOA-e. Matas je, pak, preživio Karamarkov odlazak iz obavještajne zajednice.

‘Bubica’ u autu i veleizdaja

Matas se u međuvremenu iz obavještajne zajednice preselio na, barem nominalno, puno mirniju poziciju u Hrvatskoj pošti. U posljednje vrijeme, piše Novi list, imao je poslovnih i obiteljskih problema koji su kulminirali u aferi Vjetroelektrane. Njega se, naime, povezivalo s bivšom kninskom gradonačelnicom i bivšom državnom tajnicom u Ministarstvu uprave, Josipom Rimac.

Ona ga je, navodno, optužila za izdaju, nakon što je on, zajedno s Josipom Pleslićem, prema pisanjima Jutarnjeg, poslao ljude iz jedne detektivske agencije, koji su obavili pregled njenog Audija i pronašli prislušni uređaj, s kojim se ona kasnije pojavila u sjedištu USKOK-a u Zagrebu. Isti taj USKOK ih je trebao ispitati o njihovim čestim druženjima s Rimac i drugim suokrivljenicima u aferi, ali i o “bubici”. Matas je, doznaje Telegram, bio ispitan tek prije nekoliko dana.

Bio je strastveni lovac

Matas je imao i još jednu mrlju u svojoj karijeri. Naime, dok je još bio operativac SOA-e, automobilom je u Kaštelima usmrtio pješaka. Protiv njega je vođen sudski postupak, ali je na kraju oslobođen svake odgovornosti. Matas je bio i strastveni lovac i član županijskog Lovačkog saveza. Zadnji put je viđen u subotu, kada je otišao u lovište pregledati kamere za divljač. Kako se nije vratio, pokrenuta je potraga za njime. Njegovi poznanici naveli su kako ništa nije ukazivalo na takav tragičan rasplet.

Još dok je bio načelnik zadarskog ureda SOA-e, Matas je kreditom Hypo banke ondje kupio stan, a imao je i kuću sa zemljištem između Udbine i Gračaca.

