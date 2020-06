SMILJANIN ODVJETNIK PRIZNAO DA JE IZNENAĐEN VISINOM KAZNE: ‘Reagirala je loše. Podnijet ćemo žalbu, sud nije utvrdio važnu činjenicu!’

Odvjetnik Smiljane Srnec: ‘Moja stranka je tijekom cijele presude plakala, plakala je i nakon izlaska iz sudnice’

Odlukom je Županijskog suda u Varaždinu Smiljana Srnec proglašena je krivom je za ubojstvo svoje sestre Jasmine Dominić čije je tijelo 19 godina skrivala u škrinji. Smiljani je nepravomoćnom presudom dosuđena maksimalna zatvorska kazna iz vremena kada je ubojstvo počinjeno, a to je 15 godina.

“Moram priznati da nismo očekivali tako visoku kaznu, a ni osuđujuću presudu zbog toga ćemo protiv presude podnijeti žalbu”, rekao je za RTL Smiljanin odvjetnik Krešimir Golubić. “Moja stranka je tijekom cijele presude plakala, plakala je i nakon izlaska iz sudnice. Dakle, reagirala je loše”, dodao je.

Objasnio je i kako je njemu bilo komunicirati s njom. “Sa mnom je korektno komunicirala, a ne mogu vam o detaljima te komunikacije govoriti zbog odvjetničke tajne”, rekao je.

Argumenti u žalbi

Golubić kaže kako planiraju uložiti žalbu nakon što prime pisani otpravak presude. “Ne možemo sad znati sve argumente s obzirom na to da to još nismo vidjeli. Iz današnjih kratkih razloga koje je iznio predsjednik vijeća vidjelo se da će glavni argumenti biti indicije za koje smatramo da nisu dokazane.

Jedna od tih je da okrivljena nije bila sama koja je živjela u kući sa svojom sestrom Jasminom, a drugo je da ona nije prikrivala svojim roditeljima to gdje se nalazi pokojna Jasmina u razdoblju od 2000. do 2005.”, objasnio je.

Važan detalj

Kazao je kako nije zadovoljan obrazloženjem današnje presude. “Neugodno sam iznenađen i zato vidim da imamo razloga za žalbu”, rekao je.

“Moja stranka nije svojim roditeljima skrivala ništa vezano za svoju sestru. Ono što je važno i što nismo čuli prilikom današnjeg ročišta presude je činjenica koja je nesporno dokazana, a to je da je Martin Dominić posljednju informaciju o tome gdje se nalazi i što radi njegova pokojna kćer dobio od Dražena Palfija. To piše u spisu i u ispravi o spisu, to je nesporna činjenica. To je izuzetno važan razlog koji sud evidentno nije utvrdio, a iz današnje objave presude ne vidimo zašto”, kazao je.

Otkrio je i koliko mu je ovo bio izazovan predmet. “Ovaj predmet je naravno izazov za svakog odvjetnika, s obzirom na svu pažnju koju je dobio i na specifičnosti, ali s druge strane je kazneni postupak kao i svaki drugi. Planiram ići u posjet Smiljani ovih dana obzirom da danas nismo mogli razgovarati. Nije imala poruka”, rekao je.

